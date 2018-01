Le voci dalla Spagna sull'interesse del Real Madrid per Icardi e poi su Deulofeu del Barcellona. Sono i nomi caldi che tengono desta l'attenzione dei tifosi sulle trattative di mercato dell'Inter e occupano le notizie dell'ultima ora in tempo reale. L'attaccante argentino resterà in nerazzurro fino al termine della stagione, blindato da una clausola di 110 milioni che avrà valenza nei primi quindici giorni di luglio. L'intenzione del club è gettare una bozza d'intesa per prolungare il contratto ancora di un altro rispetto alla scadenza naturale (dal 2021 al 2022) prevedendo un ritocco ulteriore dell'ingaggio (quello attuale è di 4.5 milioni e bonus a stagione) e un aumento esponenziale della clausola (fino a 200 milioni).

Real Madrid pronto a pagare la clausola di Icardi? Non siamo preoccupati, perché sia noi sia lui abbiamo voglia di rimanere assieme – ha ammesso il direttore sportivo interista, Piero Ausilio, a Premium Sport -. E sul rinnovo, non c’è nulla di programmato ma non ci precludiamo la possibilità di incontrarci in futuro per discuterne sì ma con calma…

Operazione esterno d'attacco. Lo spagnolo Deulofeu ha rotto i ponti con il Barcellona, attende solo che un club riesca a raggiungere l'intesa con i blaugrana per iniziare una nuova avventura altrove. In Catalogna non attendono altro, dalla sua cessione il club può recuperare una quindicina di milioni ma non è disposto a trattare in base a formule differenti. Se il Napoli piazzasse l'affondo – ma gli azzurri seguono con insistenza Verdi del Bologna, pupillo di Sarri – potrebbe giocare d'anticipo rispetto alla stessa Inter, alla Roma e al Milan che hanno messo sì il calciatore nel mirino ma ipotizzano un prestito non un acquisto a titolo definitivo subito.