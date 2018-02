La Lazio scaccia la crisi e si riprende la zona Champions battendo il Verona. Questo l'esito del posticipo della 25a giornata di serie A. Primo tempo in pieno controllo per i padroni di casa che collezionano occasioni in serie. Inizia subito Immobile, ben imbeccato in verticale da Luis Alberto, quindi tocca a Wallace impegnare Nicolas di testa, fino ai due tentativi di Milinkovic-Savic prima a incrociare da due passi (fuori), poi sugli sviluppi di un calcio d'angolo (alto). Al 33′ l'opportunità migliore la costruisce Luis Alberto che dal limite dell'area centra in pieno la traversa. Le due squadre arrivano così all'intervallo sul risultato di 0-0.

Alla ripresa, i biancocelesti tornano subito a dare l'assalto all'area veronese e dopo 10′ riescono nel loro intento: Luis Alberto pesca Immobile in area, l'attaccante controlla, si allarga e insacca un gran diagonale. Passa un minuto ed è lo spagnolo a sfiorare il raddoppio, ne passano altri due ed è ancora il napoletano a concedere il bis risolvendo di testa un batti e ribatti in area (gli altri bonus del weekend). Il Verona prova a reagire ma la formazione di Inzaghi tiene stabilmente il pallino del gioco e si regala i tre punti.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Lazio-Verona.

Bonus e malus.

GOL: Immobile (2)

GOL SUBITI: Nicolas (-2)

ASSIST: Luis Alberto

AMMONITI: Nicolas

Torino-Juventus.

Bonus e malus.

GOL: Alex Sandro

GOL SUBITI: Sirigu (-1)

ASSIST: Bernardeschi

AMMONITI: Molinaro, De Sciglio

Benevento-Crotone.

Bonus e malus.

GOL: Sandro, Viola, Diabate, Crociata, Benali

GOL SUBITI: Puggioni (-2), Cordaz (-2)

ASSIST: Viola, Djimsiti, Nalini, Faraoni

AMMONITI: Coda, Letizia, Brignola, Djuricic, Sandro, Budimir, Benali

Bologna-Sassuolo.

Bonus e malus.

GOL: Poli, Pulgar, Babacar

GOL SUBITI: Consigli (-2), Mirante (-1)

ASSIST: Di Francesco

AMMONITI: De Maio, Peluso

ESPULSI: Goldaniga

Napoli-Spal.

Bonus e malus.

GOL: Allan

GOL SUBITI: Meret (-1)

ASSIST: Callejon

AMMONITI: Hamsik, Kurtic, Felipe, Costa, Salamon

Atalanta-Fiorentina.

Bonus e malus.

GOL: Petagna, Badelj

GOL SUBITI: Gollini (-1), Sportiello (-1)

ASSIST: Gomez

AMMONITI: Mancini, Petagna, Simeone, Badelj, Benassi

ESPULSI: Milenkovic

Milan-Sampdoria.

Bonus e malus.

GOL: Bonaventura

GOL SUBITI: Viviano (-1)

RIGORI PARATI: Viviano (+3)

RIGORI SBAGLIATI: Rodriguez (-3)

ASSIST: Calabria

AMMONITI: Linetty, Ferrari, Verre

Udinese-Roma.

Bonus e malus.

GOL: Under, Perotti

GOL SUBITI: Bizzarri (-2)

ASSIST: De Rossi, Nainggolan

AMMONITI: Larsen, Perica, Jankto, Dzeko

Chievo-Cagliari.

Bonus e malus.

GOL: Giaccherini, Inglese, Pavoletti

GOL SUBITI: Sorrentino (-1), Cragno (-2)

ASSIST: Lykogiannis

AMMONITI: Pucciarelli, Sorrentino, Pavoletti, Andreolli

Genoa-Inter.

Bonus e malus.

GOL: Pandev

AUTOGOL: Ranocchia (-2)

GOL SUBITI: Handanovic (-2)

AMMONITI: Ranocchia