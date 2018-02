Il Genoa mette ko la Lazio, sconfitta per 2-1 all'Olimpico (con la Roma che recupera tre punti). Questo l'esito dell'ultimo posticipo della 23a giornata di serie A. Primo tempo senza storia, né particolari sussulti. I biancocelesti provano a far la partita, ma la tattica orchestrata da Ballardini consente ai genoani di non correre particolari pericoli. Poco prima dell'intervallo è Luis Alberto a provare a scuotere i suoi con due conclusioni dalla distanza, ma Perin fa buona guardia, così come Strakosha sulla conclusione di Laxalt, unico tiro in porta di parte rossoblù.

Nel secondo tempo già dopo 7′ arriva il primo pericolo di parte laziale sul tiro da fuori area di Lucas Leiva. Sul capovolgimento di fronte, però, ecco l'episodio che spacca il match: Pereira si involta sulla fascia e mette al centro, Galabinov suggerisce di tacco per Pandev che non perdona Strakosha. Passano quattro minuti e i biancocelesti impattano con Parolo, abile a sfruttare un cross di Caceres. A questo punto, dalla panchina della Lazio si alzano Nani e Felipe Anderson e la Lazio si sbilancia subendo il gol di Laxalt, annullato dalla Var. In pieno recupero, però, l'esterno si rifà colpendo in mischia, di testa, su cross di Hiljemark.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Lazio-Genoa.

GOL: Parolo, Pandev

GOL SUBITI: Strakosha (-2), Perin (-1)

ASSIST: Caceres, Galabinov, Hiljemark

AMMONITI: Rossettini

Verona-Roma.

GOL: Under

GOL SUBITI: Nicolas (-1)

AMMONITI: Caracciolo, Fares, Buchel, Nainggolan

ESPULSI: Pellegrini

Atalanta-Chievo.

GOL: Mancini

GOL SUBITI: Sorrentino (-1)

ASSIST: Cristante

AMMONITI: Bani

Bologna-Fiorentina.

GOL: Pulgar, Veretout, Chiesa

GOL SUBITI: Mirante (-2), Sportiello (-1)

AMMONITI: Mbaye, Poli, Biraghi

Cagliari-Spal.

GOL: Cigarini, Sau

GOL SUBITI: Meret (-2)

ASSIST: Castan

AMMONITI: Cigarini, Barella, Joao Pedro, Sau, Mattiello, Vicari

Juventus-Sassuolo.

GOL: Alex Sandro, Khedira (2), Pjanic, Higuain (3)

GOL SUBITI: Consigli (-7)

ASSIST: Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Bernardeschi (2)

AMMONITI: Peluso, Magnanelli

Udinese-Milan.

GOL: Suso

GOL SUBITI: Bizzarri (-1), Donnarumma (-1)

AUTOGOL: Donnarumma (-2)

ASSIST: Kessie

AMMONITI: Larsen, Danilo, Calabria

Benevento-Napoli.

GOL: Mertens, Hamsik

GOL SUBITI: Puggioni (-2)

Sampdoria-Torino.

GOL: Torreira, Acquah

GOL SUBITI: Viviano (-1), Sirigu (-1)

ASSIST: Iago Falque

AMMONITI: Ramirez, Barreto, Viviano, Niang, Baselli

ESPULSI: Acquah

Inter-Crotone.

GOL: Eder, Barberis

GOL SUBITI: Handanovic (-1), Cordaz (-1)

ASSIST: Brozovic

AMMONITI: Eder, Mandragora, Benali, Ricci