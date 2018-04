L'Inter torna alla vittoria e rivede la zona Champions dopo lo 0-0 con l'Atalanta. Questo l'esito del primo anticipo della 33a giornata di serie A, in programma in infrasettimanale. Si sblocca subito la gara di San Siro con il Cagliari: bastano tre minuti a Cancelo per disegnare una traiettoria velenosa su punizione e ingannare Cragno, anche con la complicità di Icardi. Il primo tempo così si trasforma in un assolo nerazzurro.

Prima è Perisic, su assist di Rafinha, a impegnare severamente il portiere sardo, poi è il turno di Karamoh, che manda a lato da pochi passi e subito dopo colpisce una clamorosa traversa, anche in questo caso, da posizione ravvicinata. Alla mezz'ora Gagliardini esce in barella, sostituito da Borja Valero, ma la sostanza non cambia per la formazione di Spalletti che continua a produrre pericoli in area avversaria.

Ritorno al gol per Icardi

Alla ripresa la sostanza non cambia: Cagliari non pervenuto e Inter che impiega questa volta quattro minuti a colpire nuovamente dalle parti di Cragno. Rafinha inventa con un passaggio di tacco e Icardi si sblocca tornando al gol. Sul 2-0 Diego Lopez prova a mischiare le carte inserendo Faragò e Lykogiannis, ma all'ora di gioco arriva anche il meritato tris di Brozovic, bravo a inserirsi dopo una corta risposta della difesa. Il 3-0 sigilla ulteriormente il match con l'Inter che inevitabilmente rallenta e il Cagliari che ha già la testa alla prossima gara. E così allo scadere arriva anche il poker di Perisic.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Inter-Cagliari

Bonus e malus

GOL: Cancelo, Icardi, Brozovic, Perisic

GOL SUBITI: Cragno (-4)

ASSIST: Rafinha

AMMONITI: Brozovic, Giannetti