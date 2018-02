Con i big match Fiorentina-Juventus e Napoli-Lazio già mandati ampiamente in archivio, le gare domenicali della 24a giornata di serie A presentano come campo principale San Siro, per Inter-Bologna, seguito da Torino-Udinese. Due match che, sin dai primi tempi, non deludono le attese. La squadra di Spalletti si desta subito con il secondo +3 di fila di Eder, ma la topica di Miranda al 25′ spiana la strada al pari dell'ex Palacio. A Torino, invece, Var protagonista con il (discusso) gol annullato a Barak, dopo il quale arriva il secondo centro stagionale di N'Koulou.

Alla ripresa, gol "nuovo" per i nerazzurri con il capolavoro di Karamoh che vale il 2-1, a cui risponde un gol "vecchio" e ritrovato per il Torino con Belotti. Nella partita di San Siro i felsinei si complicano anche la vita con l'espulsione dell'ex Mbaye (a tempo scaduto lo raggiungerà negli spogliatoi anche Masina), mentre la Sampdoria sblocca lo 0-0 con Barreto (assist di Caprari) bravo a punire le disattenzioni difensive del Verona e chiude i conti con il 17° centro di Quagliarella. A tempo scaduto ancora +3 decisivo di Laxalt che regala altri tre punti anche al Genoa contro il Chievo.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Sassuolo-Cagliari.

Bonus e malus.

AMMONITI: Andreolli

Chievo-Genoa.

Bonus e malus.

GOL: Laxalt

GOL SUBITI: Sorrentino (-1)

ASSIST: Lapadula

AMMONITI: Spolli, Castro

Inter-Bologna.

Bonus e malus.

GOL: Eder, Karamoh, Palacio

GOL SUBITI: Handanovic (-1), Mirante (-2)

ASSIST: Brozovic

AMMONITI: D'Ambrosio, Palacio

ESPULSI: Mbaye, Masina

Sampdoria-Verona.

Bonus e malus.

GOL: Barreto, Quagliarella

GOL SUBITI: Nicolas (-2)

ASSIST: Caprari

AMMONITI: Bereszynski, Fares

Torino-Udinese.

Bonus e malus.

GOL: N'Koulou, Belotti

GOL SUBITI: Bizzarri (-2)

ASSIST: Iago Falque

AMMONITI: Rincon, Burdisso, Hallfredsson

Roma-Benevento.

Bonus e malus.

Napoli-Lazio.

Bonus e malus.

GOL: Callejon, Mario Rui, Mertens, De Vrij

AUTOGOL: Wallace (-2)

GOL SUBITI: Reina (-1), Strakosha (-4)

ASSIST: Jorginho, Zielinski, Callejon, Immobile

AMMONITI: Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Parolo

Spal-Milan.

Bonus e malus.

GOL: Cutrone (2), Biglia, Borini

GOL SUBITI: Meret (-4)

ASSIST: Montolivo

AMMONITI: Simic, Mattiello, Schiattarella, Kessié, Biglia, Bonucci

Crotone-Atalanta.

Bonus e malus.

GOL: Mandragora, Palomino

GOL SUBITI: Cordaz (-1), Berisha (-1)

AMMONITI: Capuano, Budimir, Faraoni, Nalini, Palomino, Toloi

Fiorentina-Juventus.

Bonus e malus.

GOL: Bernardeschi, Higuain

GOL SUBITI: Sportiello (-2)

AMMONITI: Dias, Thereau, Biraghi, Lichtsteiner, Alex Sandro, Benatia