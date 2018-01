Gol e spettacolo in Spal-Lazio. Un match che vale quasi un'intera giornata, anche al fantacalcio. Poker di Immobile e +12 per i suoi fantallenatori, doppietta di Antenucci, gol e assist di Luis Alberto, il tutto in 50 minuti di gioco contraddistinti da difese allegre, portieri in crisi (-5 per Gomis, -2 per Strakosha), ma quasi sempre incolpevoli. Rinasce anche il Torino del neo-tecnico Mazzarri: netta vittoria con 3-0 al Bologna, propiziata da un ritrovato Niang, pupillo dell'ex tecnico Mihajlovic, oltre a De Silvestri e Falque, senza dimenticare il rigore parato da Sirigu a Pulgar quando si era sull'1-0.

Buone notizie anche per i sostenitori di Bonucci: dopo tante prestazioni mediocri, il difensore è tornato al gol contro il Crotone. Un centro fortunoso, con la complicità di un Cordaz perfetto in almeno altre quattro o cinque occasioni ben più complicate del corner di Calhanoglu, sul quale ha mancato completamente la presa facendo carambolare il pallone sulla testa del difensore. E a proposito di gol della retroguardia, strepitoso Koulibaly che, con il quarto centro stagionale, toglie ancora le castagne dal fuoco per il Napoli. E sempre in tema di imprese, come tacere delle due prodezze balistiche del beneventano Coda (autore anche di un assist) contro la Sampdoria.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Torino-Bologna.

Bonus e malus.

GOL: De Silvestri, Niang, Iago Falque

GOL SUBITI: Mirante (-3)

RIGORI SBAGLIATI: Pulgar (-3)

RIGORI PARATI: Sirigu (+3)

ASSIST: Berenguer, Boye

AMMONITI: Burdisso, Gonzalez, Okwonkwo

Benevento-Sampdoria.

Bonus e malus.

GOL: Coda (2), Brignola, Caprari, Kownacki

GOL SUBITI: Belec (-1), Viviano (-3)

ASSIST: Coda

AMMONITI: Brignola, Barreto

ESPULSI: Sala

Genoa-Sassuolo.

Bonus e malus.

GOL: Galabinov

GOL SUBITI: Consigli (-1)

ASSIST: Biraghi

AMMONITI: Rigoni, Zukanovic, Galabinov, Missiroli

Milan-Crotone.

Bonus e malus.

GOL: Bonucci

GOL SUBITI: Cordaz (-1)

AMMONITI: Biglia, Kalinic, Mandragora

Napoli-Verona.

Bonus e malus.

GOL: Koulibaly, Callejon

GOL SUBITI: Nicolas (-1)

ASSIST: Mertens, Insigne

AMMONITI: Bessa, Romulo, Caceres, Ferrari

Spal-Lazio.

Bonus e malus.

GOL: Antenucci (2), Alberto, Immobile (4)

GOL SUBITI: Gomis (-5), Strakosha (-2)

ASSIST: Alberto, Milinkovic, Basta, Radu

AMMONITI: Mattiello, Vicari, Radu, Milinkovic-Savic, Ramos Marchi

Roma-Atalanta.

Bonus e malus.

Cagliari-Juventus.

Bonus e malus.

Fiorentina-Inter.

Bonus e malus.

GOL: Simeone, Icardi

GOL SUBITI: Sportiello (-1), Handanovic (-1)

AMMONITI: Astori, Veretout, Borja Valero, Ranocchia

Chievo-Udinese.

Bonus e maluse.

GOL: Radovanovic

AUTOGOL: Tomovic (-3)

GOL SUBITI: Sorrentino (-1), Bizzarri (-1)

ASSIST: Cacciatore

AMMONITI: Barak