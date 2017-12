Simeone torna al gol, Calhanoglu si riprende il Milan ripagando la fiducia di Gattuso, Pellegrini continua a far meglio di Strootman nella Roma e Pavoletti si conferma bestia nera di un'Atalanta irriconoscibile per un tempo. Sono questi alcuni degli highlight di maggiore interesse delle gare pomeridiane della 19a giornata di serie A. L'1-1 tra Fiorentina e Milan mette in mostra soprattutto il buon momento del turco, già positivo in coppa contro l'Inter; il centrocampista ex Sassuolo, invece, è ormai pronto al grande salto, mentre l'attaccante del Cagliari è al quinto gol in carriera ai bergamaschi.

Non è stato un inizio facile di match, invece, per Danilo, autore di uno sfortunato autogol in favore del Bologna, poi ribaltato dalle reti di Widmer e Lasagna, agevolati dagli assist perfetti di Adnan e De Paul. A proposito di passaggi vincenti, da vedere e rivedere il cross di Biraghi per il già citato centro di Simeone. Terza presenza da titolare poco fortunata, infine, per il portiere Gollini che Gasperini ha preferito a Berisha, mentre Coda ha regalato al Benevento la prima storica vittoria in A.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Fiorentina-Milan.

Bonus e malus.

GOL: Simeone, Calhanoglu

GOL SUBITI: Sportiello (-1), Donnarumma (-1)

ASSIST: Biraghi

AMMONITI: Veretout, Romagnoli

Atalanta-Cagliari.

Bonus e malus.

GOL: Gomez, Pavoletti, Padoin

GOL SUBITI: Gollini (-2), Rafael (-1)

ASSIST: Toloi, Cigarini, Farias

AMMONITI: Cigarini, Andreolli, Ceppitelli

ESPULSI: Miangue

Benevento-Chievo.

Bonus e malus.

GOL: Coda

GOL SUBITI: Sorrentino (-1)

ASSIST: D'Alessandro

AMMONITI: Radovanovic, Garritano, Pucciarelli

Bologna-Udinese.

Bonus e malus.

GOL: Widmer, Lasagna

GOL SUBITI: Mirante (-2), Bizzarri (-1)

AUTOGOL: Danilo (-3)

ASSIST: Adnan, De Paul

AMMONITI: Mirante, Masina, Larsen, Behrami, Danilo

Roma-Sassuolo.

Bonus e malus.

GOL: Pellegrini, Missiroli

GOL SUBITI: Alisson (-1), Consigli (-2)

ASSIST: Dzeko, Peluso

AMMONITI: Dzeko, Magnanelli, Mazzitelli

Sampdoria-Spal.

Bonus e malus.

GOL: Quagliarella (2)

GOL SUBITI: Gomis (-2)

ASSIST: Kownacki

AMMONITI: Barreto, Ramirez, Sala, Viviani, Vicari, Schiattarella, Mora

Torino-Genoa.

Bonus e malus.

AMMONITI: Valdifiori, Rosi, Rigoni, Spolli

Inter-Lazio.

Bonus e malus.

Verona-Juventus.

Bonus e malus.

Crotone-Napoli.

Bonus e malus.

GOL: Hamsik

GOL SUBITI: Cordaz (-1)

ASSIST: Allan

AMMONITI: Ceccherini, Albiol, Jorginho