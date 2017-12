L'impetuoso ritorno al gol di Immobile, la doppietta di Iago Falque, l'imprendibile Ramirez e l'ormai non-più-sorpresa Barak. Sono alcuni dei protagonisti della 18a giornata di serie A (i voti degli anticipi). L'attaccante della Nazionale, al rientro dalla squalifica post-espulsione (discussa) col Torino, non ha perso tempo: gol e assist nel 4-0 al Crotone, con la Lazio che ha brindato anche ai centri di Lukaku, Lulic e soprattutto Felipe Anderson, ormai rimesso dal lungo infortunio. Anche allo spagnolo del Torino è bastata una breve frazione di primo tempo (10′) per piegare la Spal con due gol.

In Napoli-Sampdoria l'esaltazione del bel calcio: prima Ramirez, con uno splendido gol su punizione e il rigore conquistato (e realizzato da Quagliarella), poi Mertens con due assist per Insigne e Hamsik (oltre alla rete di Allan). L'Udinese, invece, si gode ancora l'ultima scoperta Barak che continua a segnare: prima doppietta e sei centri per lui nella stagione d'esordio in A. Si segnalano in negativo un Reina imperfetto in un paio di occasioni, la retroguardia del Verona insufficiente sul gol di Widmer, oltre a Icardi autore di un paio di errori non da lui, compreso quello dal dischetto.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Lazio-Crotone.

Bonus e malus.

GOL: Lukaku, Immobile, Lulic, Anderson

GOL SUBITI: Cordaz (-4)

ASSIST: Parolo, Lulic, Immobile

AMMONITI: Milinkovic-Savic, Ajeti, Budimir

Genoa-Benevento.

Bonus e malus.

GOL: Lapadula

GOL SUBITI: Belec (-1)

AMMONITI: Zukanovic, Lapadula, Lucioni, Del Pinto, Cataldi, Belec

Napoli-Sampdoria.

Bonus e malus.

GOL: Allan, Insigne, Hamsik, Ramirez, Quagliarella

GOL SUBITI: Reina (-2), Viviano (-2)

ASSIST: Mertens (2)

AMMONITI: Mertens, Hysaj, Strinic, Viviano, Torreira, Verre, Ramirez

ESPULSI: Mario Rui

Sassuolo-Inter.

Bonus e malus.

GOL: Falcinelli

GOL SUBITI: Handanovic (-1)

RIGORI SBAGLIATI: Icardi (-3)

RIGORI PARATI: Consigli (+3)

ASSIST: Politano

AMMONITI: Magnanelli, Brozovic, Cancelo

Spal-Torino.

Bonus e malus.

GOL: Viviani, Antenucci, Iago Falque (2)

GOL SUBITI: Gomis (-2), Sirigu (-2)

ASSIST: Molinaro

AMMONITI: Cremonesi, Vicari, Schiattarella, De Silvestri, N'Koulou

Udinese-Verona.

Bonus e malus.

GOL: Barak (2), Widmer, Lasagna

GOL SUBITI: Nicolas (-4)

ASSIST: Lasagna, Jankto

AMMONITI: Bessa, Ferrari, Caracciolo

Milan-Atalanta.

Bonus e malus.

GOL: Cristante, Ilicic

GOL SUBITI: Donnarumma (-2)

AMMONITI: Cutrone, Kessié

Juventus-Roma.

Bonus e malus.

Chievo-Bologna.

Bonus e malus.

GOL: Inglese, Cacciatore, Destro (2), Verdi

GOL SUBITI: Sorrentino (-3), Mirante (-2)

ASSIST: Birsa, Verdi

AMMONITI: Tomovic, Jaroszynski

ESPULSI: Poli

Cagliari-Fiorentina.

Bonus e malus.

GOL: Babacar

GOL SUBITI: Cragno (-1)

ASSIST: Chiesa

AMMONITI: Barella, Chiesa, Vitor Hugo

ESPULSI: Joao Pedro