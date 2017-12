Pioli indovina il cambio Babacar e la Fiorentina si prende tre punti preziosi a Cagliari, vittoria esterna anche per il Bologna spinto dalla doppietta di Destro. Questi gli esiti dei primi due incontri della 18a giornata di serie A (bonus e malus dei due anticipi), in programma a ridosso di Natale. A Cagliari, la gara sembrava indirizzata allo 0-0 tra due formazioni impegnate più a neutralizzarsi che a proporre trame di gioco efficaci. I viola, che si erano fatti preferire per le maggiori occasioni create pur senza incantare, alla fine si sono visti premiare gli sforzi con la rete del senegalese, entrato a un quarto d'ora dalla fine per Thereau.

Decisamente più movimentato il match del Bentegodi tra Chievo e Bologna. Attaccano subito gli emiliani, con la rete al 4′ di Destro sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Inglese pareggia alla mezz'ora con la stessa dinamica. Alla ripresa, Sorrentino non respinge adeguatamente un tiro di Pulgar e serve a Verdi il pallone del 2-1, ma i veronesi risalgono con Cacciatore, approfittando anche dell'espulsione di Poli. Nel convulso finale la spuntano ancora gli emiliani con Destro, con annesso gol del possibile 3-3 annullato dal Var. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Cagliari-Fiorentina.

Voti e pagelle.

Cagliari: Cragno (7 e 6,5), Romagna (6,5 e 6), Andreolli (5,5 e 5), Pisacane (6), Van der Wiel (5,5 e 5), Ionita (5,5 e 5), Faragò (5,5), Cossu (5 e 4,5), Farias (5), Barella (6 e 5,5), Padoin (5), Joao Pedro (5 e 4), Pavoletti (5 e 5,5). Fiorentina: Sportiello (6), Milenkovic (7 e 6,5), Hugo (6,5 e 7), Astori (7), Chiesa (7), Benassi (6 e 6,5), Badelj (6,5), Veretout (6), Biraghi (6 e 6,5), Simeone (6,5 e 6), Thereau (6 e 5,5), Babacar (7).

Chievo-Bologna.

Voti e pagelle.

Chievo: Sorrentino (5,5 e 5), Cacciatore (6), Tomovic (5,5), Gamberini (5,5), Jaroszynski (5), Bastien (5,5), Garritano (6), Radovanovic (5,5), Hetemaj (5 e 5,5), Birsa (6), Pucciarelli (5), Pellissier (6), Inglese (6,5). Bologna: Mirante (7), Mbaye (6 e 5), Torosidis (6), Gonzalez (5 e 6), Helander (6 e 6,5), Masina (5,5 e 6), Poli (5), Pulgar (6,5 e 6), Nagy (6,5 e 6), Verdi (7 e 7,5), Krejci (5), Maietta (6,5 e 7), Destro (7,5 e 8).