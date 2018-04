Clamoroso a San Siro: la Juventus vede il baratro poi la ribalta; la Roma vola sulle ali di Schick e Dzeko. Questi gli esiti dei due anticipi della 35a giornata di serie A. Gara estremamente tesa a San Siro e parecchio complicata per l'arbitro Orsato. Al quarto d'ora Douglas Costa porta in vantaggio la Juventus, su splendida imbeccata di Cuadrado. Passano quattro minuti e Orsato espelle Vecino, con l'aiuto del Var per un brutto fallo su Mandzukic. Non mancano altre situazioni di difficile gestione, compreso un gol annullato a Matuidi per fuorigioco ravvisato solo grazie alle immagini tv.

Alla ripresa, accade l'incredibile: Icardi insacca su cross perfetto di Cancelo e l'Inter riesce addirittura a raddoppiare poco dopo con l'autogol di Barzagli su cross velenoso di Perisic. Quando tutto sembra ormai finito per i bianconeri, un altro capovolgimento inatteso: Spalletti inserisce Santon e richiama Icardi, con l'Inter che arretra il suo baricentro. Passano pochi minuti e la Juve trova il pari con il cross di Cuadrado deviato in porta da Skriniar. Un altro minuto e su un traversone tagliato di Dybala, Higuain trova il guizzo per l'incredibile 3-2 finale. L'Inter dice così addio alla Champions.

All'Olimpico i giallorossi mettono subito il match in discesa. Dopo 9 minuti Nainggolan ruba un bel pallone e serve Schick per un facile appoggio da due passi. Ne trascorrono altri dieci e Dzeko raddoppia. Alla ripresa, la Roma rischia di complicarsi la vita con l'espulsione di Juan Jesus che cintura Inglese in area. Dal dischetto lo stesso attaccante, però, si fa ipnotizzare da Alisson. È questo il momento in cui i giallorossi mollano gli ormeggi e firmano il poker con El Shaarawy e ancora Dzeko. Nel finale, inutile il gol della bandiera di Inglese.

Roma-Chievo

Bonus e malus

GOL: Schick, Dzeko (2), El Shaarawy, Inglese

GOL SUBITI: Alisson (-1), Sorrentino (-4)

RIGORE PARATO: Alisson (+3)

RIGORE SBAGLIATO: Inglese (-3)

ASSIST: Nainggolan (2),

AMMONITI: Kolarov, Nainggolan, Hetemaj, Birsa

ESPULSI: Juan Jesus

Inter-Juventus

Bonus e malus

GOL: Icardi, Douglas Costa, Higuain

AUTOGOL: Skriniar (-2), Barzagli (-2)

GOL SUBITI: Handanovic (-2), Buffon (-2)

ASSIST: Cancelo, Cuadrado

AMMONITI: D'Ambrosio, Brozovic, Cuadrado, Pjanic, Barzagli, Mandzukic, Alex Sandro

ESPULSI: Vecino