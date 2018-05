Nella 38a giornata di serie A, che ha vissuto il suo prologo ieri con Juventus-Verona, non mancano i gol a sorpresa, come in ogni finale di stagione che si rispetti. A maggior ragione con alcuni dei verdetti già scritti in anticipo (come la festa scudetto). E così a inaugurare la serie dell'ultimo weekend ci hanno pensato Rugani, al secondo gol stagionale, e Pjanic, al quinto ancora su punizione, la sua specialità. Nella stessa partita, però, è tornato a segnare Cerci, mentre Nicolas ha anche parato un rigore, tirato per l'occasione da Lichtsteiner.

Nelle gare di domenica, reazione d’orgoglio del Milan, che ipoteca il sesto posto in classifica grazie a un super Cutrone, autore di una doppietta, coadiuvato dalle reti di Calhanoglu (autore anche di due assist), Kalinic e Bonaventura, dopo l’iniziale vantaggio di Simeone. Vittoria per il record di punti per il Napoli ancora con il gol di Milik che ha sbloccato il match contro il Crotone, seguito da Callejon. Nelle zone basse della classifica, invece, è la Spal a fare l’impresa con il 3-1 alla Sampdoria: artefice dell’impresa è Antenucci con la doppietta, inframezzata dal centro di Grassi.

Chiude bene il Torino con i centri di Iago Falque e Baselli nella vittoria sul Genoa (Pandev per i rossoblù). Gol tranquillità di Inglese e Fofana per le salvezze di Chievo e Udinese.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Juventus-Verona

GOL: Rugani, Pjanic, Cerci

GOL SUBITI: Pinsoglio (-1), Nicolas (-2)

RIGORI PARATI: Nicolas (+3)

RIGORI SBAGLIATI: Lichtsteiner (-3)

ASSIST: Romulo

AMMONITI: Fares, Fossati

Genoa-Torino

GOL: Pandev, Iago Falque, Baselli

GOL SUBITI: Perin (-2), Sirigu (-1)

ASSIST: Belotti, Ansaldi

AMMONITI: Omeonga, N’Koulou

ESPULSI: Ansaldi

Cagliari-Atalanta

GOL: Ceppitelli

GOL SUBITI: Gollini (-1)

RIGORE SBAGLITO: Caldara (-3)

ASSIST: Cigarini

AMMONITI: Barella, Castagne

Chievo-Benevento

GOL: Inglese

GOL SUBITI: Puggioni (-1)

Milan-Fiorentina

GOL: Calhanoglu, Cutrone (2), Kalinic, Bonaventura, Simeone

GOL SUBITI: Donnarumma (-1), Sportiello (-5)

ASSIST: Calhanoglu (2), Chiesa

AMMONITI: Kessiè, Calhanoglu, Cristoforo, Pezzella

Napoli-Crotone

GOL: Milik, Callejon, Tumminiello

GOL SUBITI: Reina (-1), Cordaz (-2)

ASSIST: Insigne (2)

Spal-Sampdoria

GOL: Antenucci (2), Grassi, Kownacki

GOL SUBITI: Gomis (-1), Viviano (-3)

ASSIST: Viviani (2)

AMMONITI: Viviani, Linetty, Quagliarella

ESPULSI: Caprari

Udinese-Bologna

GOL: Fofana

GOL SUBITI: Mirante (-1)

ASSIST: Barak

AMMONITI: Torosidis, Verdi

Lazio-Inter

Sassuolo-Roma

