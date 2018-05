Sono le squadre invischiate nelle posizioni di medio-bassa classifica a spiccare nella produzione di bonus nella 37a giornata di serie A. Dopo l'ottavo sigillo in 10 partite di Diabaté, nell'anticipo Benevento-Genoa, e la doppia firma di Politano e Berardi in Inter-Sassuolo (le pagelle delle due gare del sabato) – con l'unica magra consolazione per i nerazzurri rappresentata dal centro di Rafinha – anche le gare domenicali non sono state da meno.

Ha cominciato il Bologna con Verdi dal dischetto, quindi il determinante 1-0 dello spallino Grassi in casa del Torino, seguito dal vantaggio del friulano Barak contro il Verona e il pari del crotonese Simy dopo l'iniziale vantaggio del laziale Lulic, anche lui dagli undici metri. Ad unirsi all'elenco, quasi in chiusura di primo tempo, anche il cagliaritano Pavoletti che ha toccato così quota 11 in stagione contro la Fiorentina (assist di Lykogiannis).

Nella ripresa, è subito l'eurogol del clivense Giaccherini a rompere la monotonia, seguito dopo 12 minuti dal compagno di squadra Inglese, bravo col suo 11° centro a ribaltare l'iniziale svantaggio. Un ribaltamento a cui reagisce subito il Crotone con Ceccherini, bravo a rimediare al fallo che aveva portato al rigore per la Lazio, con un gol pesantissimo. A rovinare i piani quasi in chiusura, però, arriva il 2-2 di Milinkovic-Savic. E non va meglio alla Spal raggiunta e superata da Belotti e De Silvestri.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Benevento-Genoa

Bonus e malus

GOL: Diabaté

GOL SUBITI: Lamanna (-1)

ASSIST: Brignola

AMMONITI: Cataldi, Bertolacci

Inter-Sassuolo

Bonus e malus

GOL: Rafinha, Politano, Berardi

GOL SUBITI: Handanovic (-2), Consigli (-1)

ASSIST: Perisic

AMMONITI: Brozovic, Acerbi, Berardi

Bologna-Chievo

Bonus e malus

GOL: Verdi, Giaccherini, Inglese

GOL SUBITI: Mirante (-2), Sorrentino (-1)

ASSIST: Castro

AMMONITI: Helander, Hetemaj, Dainelli, Giaccherini, Rigoni

Crotone-Lazio

Bonus e malus

GOL: Simy, Ceccherini, Lulic, Milinkovic-Savic

GOL SUBITI: Cordaz (-2), Strakosha (-2)

ASSIST: Martella, Barberis, De Vrij

AMMONITI: Nalini, Radu, Murgia, Nani

Fiorentina-Cagliari

Bonus e malus

GOL: Pavoletti

GOL SUBITI: Sportiello (-1)

ASSIST: Lykogiannis

AMMONITI: Pezzella, Biraghi, Barella, Pavoletti, Ceppitelli

ESPULSI: Veretout

Torino-Spal

Bonus e malus

GOL: Belotti, De Silvestri, Grassi

GOL SUBITI: Sirigu (-1), Gomis (-2)

ASSIST: Berenguer, Belotti, Antenucci

AMMONITI: Rincon, Moretti, Schiavon, Luiz Everton, Cionek, Kurtic, Salamon

Verona-Udinese

Bonus e malus

GOL: Barak

GOL SUBITI: Nicolas (-1)

ASSIST: Jankto

AMMONITI: Fossati, Romulo, Samir, Behrami

