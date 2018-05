L'Inter si butta via contro un Sassuolo già salvo, il Benevento saluta al meglio la serie A. Questi i risultati dei due anticipi della 37a giornata. A San Siro, davanti a 70mila tifosi speranzosi di spingere i nerazzurri verso la Champions, è la squadra di Iachini a lasciare il segno con una grande prestazione. Un gol per tempo con Politano su punizione (Handanovic beffato da una conclusione rasoterra che passa sotto la barriera) e Berardi in dribbling (bruciato Skriniar e conclusione sotto l'incrocio); al resto ci hanno pensato Consigli, protagonista di una delle sue serate super, e una difesa impermeabile capace di annullare Icardi.

Nel secondo tempo Spalletti prova a mischiare le carte: inserisce Karamoh per Candreva e Eder per Vecino, ma l'effetto è rappresentato dal solo gol di Rafinha che accresce solo i rammarichi del pubblico meneghino. Nell'altro match, il Benevento si fa notare per un'altra prestazione tutto cuore e coraggio. Un modo per salutare al meglio il proprio pubblico e ridarsi appuntamento in B. A deciderla è nuovamente Diabaté, all'ottavo gol in dieci partite, servito splendidamente da Brignola, al termine di una cavalcata solitaria. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Inter-Sassuolo

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (6), D'Ambrosio (5 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Ranocchia (5 e 6), Borja Valero (6 e sv), Skriniar (5), Cancelo (4,5 e 4), Brozovic (5), Vecino (4,5 e 5), Eder (5), Candreva (5), Karamoh (5), Perisic (5 e 5,5), Rafinha (6), Icardi (4). Sassuolo: Consigli (8), Acerbi (7,5 e 6), Adjapong (7,5 e 6,5), Dell'Orco (7), Rogerio (6,5), Lemos (7,5 e 7), Duncan (7 e 6), Magnanelli (6,5), Missiroli (6,5 e 7), Politano (7,5 e 7), Babacar (6,5 e 6), Berardi (7,5 e 7).

Benevento-Genoa

Voti e pagelle

Benevento: Puggioni (7,5 e 8), Djimsiti (7 e 7,5), Letizia (6 e 6,5), Tosca (6 e 6,5), Sagna (6,5 e 7), Cataldi (5,5), Gyamfi (6), Viola (6), Parigini (5 e 5,5), Coda (5,5), Sandro (6 e 7), Brignola (7,5 e 7), Diabaté (6,5 e 7). Genoa: Lamanna (6,5 e 7), Biraschi (6), Izzo (6,5), Rosi (5 e sv), Spolli (6), Salcedo (6,5 e 6), El Yamiq (6 e 6,5), Bertolacci (6 e 6,5), Cofie (5,5 e 6), Hiljemark (6 e 6,5), Omeonga (5,5 e 6,5), Medeiros (5 e 6), Rossi (6,5), Lapadula (5,5 e 6).