La copertina delle gare domenicali della 35a giornata se la prendono subito gli attaccanti del Crotone, nell'anticipo delle 12.30 (le pagelle degli anticipi del sabato). Trotta e Simy calano una doppietta a testa e schiantano il Sassuolo, regalando ai calabresi tre punti fondamentali in chiave salvezza, oltre ai rispettivi +6 al fantacalcio. Nella stessa gara si registra il ritorno al gol (ma dagli undici metri) di Berardi, oltre alla prestazione parecchio negativa di Consigli che ci mette del suo nei quattro gol subiti meritandosi voti ben al di sotto della sufficienza.

Nelle gare del pomeriggio, l'Atalanta continua a regalare spettacolo sospinto dalle giocate del giovanissimo Barrow, al secondo gol in A, di Cristante, al nono centro, del rientrante Ilicic, a quota 11, e di Gomez in versione assistman. Il Milan prova a tenere vive le chance europee con Calhanoglu e Bonaventura, quest'ultimo in gol anche all'andata, e non c'è storia tra Sampdoria e Cagliari, dove Praet e Quagliarella mettono subito in discesa la gara dei blucerchiati, con l'attaccante che sbaglia anche il rigore del possibile 3-0, che arriva poco dopo con Kownacki già nel primo tempo. Nella seconda frazione: botta e risposta di +3 tra Pavoletti e Ramirez.

Ancora problemi in zona salvezza, dove il Verona contro la Spal prova a mantenere aperto uno spiraglio grazie alla rete di Valoti (+3), ma poi si fa male da solo attraverso l'autogol di Valoti con cui fa il paio il centro di Felipe che chiude la rimonta spallina, sigillata nel finale da Kurtic. Quanto all'Udinese del neo-tecnico Tudor, al Vigorito succede un po' di tutto: passano in vantaggio i friulani con Widmer, il Benevento la ribalta con Viola e Coda, ma ancora gli ospiti sventano il pericolo con la doppietta di Lasagna ma nel tempo di recupero Sagna impatta ancora.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Crotone-Sassuolo

Bonus e malus

GOL: Trotta (2), Simy (2), Berardi

GOL SUBITI: Cordaz (-1), Consigli (-4)

ASSIST: Nalini, Faraoni

AMMONITI: Mandragora, Trotta, Ajeti, Lemos

Atalanta-Genoa

Bonus e malus

GOL: Barrow, Cristante, Ilicic

GOL SUBITI: Perin (-3)

ASSIST: Gomez

AMMONITI: Castagne, Freuler, Caldara, Rossettini

Benevento-Udinese

Bonus e malus

GOL: Viola, Coda, Sagna, Widmer, Lasagna (2)

GOL SUBITI: Brignoli (-3), Bizzari (-3)

ASSIST: Venuti, Viola, Balic, De Paul

AMMONITI: Venuti, Brignola, Behrami, Balic, Pezzella

ESPULSI: Cataldi

Bologna-Milan

Bonus e malus

GOL: De Maio, Calhanoglu, Bonaventura

GOL SUBITI: Mirante (-2), Donnarumma (-1)

ASSIST: Verdi, Cutrone

AMMONITI: Masina, Locatelli

Sampdoria-Cagliari

Bonus e malus

GOL: Praet, Quagliarella, Kownacki, Ramirez, Pavoletti

GOL SUBITI: Cragno (-4), Viviano (-1)

ASSIST: Linetty, Bereszynski, Faragò

RIGORI SBAGLIATI: Quagliarella (-3)

AMMONITI: Linetty, Pisacane, Farias, Castan, Ionita, Padoin

ESPULSI: Cigarini

Verona-Spal

Bonus e malus

GOL: Valoti, Felipe, Kurtic

AUTOGOL: Fares (-2)

GOL SUBITI: Nicolas (-3), Gomis (-1)

ASSIST: Petkovic, Vicari, Costa

AMMONITI: Caracciolo, Lee, Vicari, Luiz Everton, Cionek

Fiorentina-Napoli

Bonus e malus

Torino-Lazio

Bonus e malus

Roma-Chievo

Bonus e malus

GOL: Schick, Dzeko (2), El Shaarawy, Inglese

GOL SUBITI: Alisson (-1), Sorrentino (-4)

RIGORE PARATO: Alisson (+3)

RIGORE SBAGLIATO: Inglese (-3)

ASSIST: Nainggolan (2),

AMMONITI: Kolarov, Nainggolan, Hetemaj, Birsa

ESPULSI: Juan Jesus

Inter-Juventus

Bonus e malus

GOL: Icardi, Douglas Costa, Higuain

AUTOGOL: Skriniar (-2), Barzagli (-2)

GOL SUBITI: Handanovic (-2), Buffon (-2)

ASSIST: Cancelo, Cuadrado

AMMONITI: D'Ambrosio, Brozovic, Cuadrado, Pjanic, Barzagli, Mandzukic, Alex Sandro

ESPULSI: Vecino