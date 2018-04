Higuain si sblocca e la Juventus ribalta l'Inter (addio Champions per Spalletti), la Roma vola con Schick-Dzeko. Questi gli esiti dei due anticipi della 35a giornata di serie A. A San Siro succede un po' di tutto: gol nel primo quarto d'ora di Douglas Costa, espulsione di Vecino al 19′ con l'ausilio del Var (l'analisi delle decisioni di Orsato), 2-0 di Matuidi annullato (correttamente) sempre con l'ausilio delle immagini tv. Alla ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, i nerazzurri la ribaltano: prima Icardi, su punizione tagliata da Cancelo, poi Perisic inventa una giocata delle sue e costringe Barzagli all'autogol. Tutto finito? Macché. Spalletti sbaglia i cambi (fuori Icardi e Rafinha, dentro Santon e Borja Valero) e i bianconeri nel giro di due minuti prima del 90′ la ribaltano con autogol di Skriniar e centro di Higuain.

Nell'altro match, all'Olimpico, la Roma mette subito ogni discorso in discesa con due reti nel giro di 20 minuti. Prima Schick, servito alla perfezione da Nainggolan, poi Dzeko con una gran giocata da fuori area. Nel secondo tempo, i giallorossi provano a complicarsi la vita: Juan Jesus si fa espellere per fallo da rigore su Inglese, ma l'attaccante veronese si a ipnotizzare da Alisson. Scampato il pericolo, la squadra di Di Francesco dilaga nuovamente con l'azione coast-to-coast di El Shaarawy, che vale il 3-0, e un'altra bella giocata di Dzeko. Nel finale il 4-1 solo per gli almanacchi di Inglese. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Inter-Juventus

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), D'Ambrosio (6 e 6,5), Miranda (5,5 e 6), Skriniar (6,5), Cancelo (6 e 6,5), Brozovic (7), Vecino (5 e sv), Candreva (5,5 e 6), Perisic (6,5), Rafinha (7 e 6,5), Icardi (7), Santon (4). Juventus: Buffon (6,5), Alex Sandro (6), Barzagli (5 e 5,5), Rugani (5 e 6,5), Khedira (5 e 5,5), Dybala (7 e 6,5), Pjanic (5,5 e 6,5), Matuidi (6,5 e 6), Cuadrado (7), Costa (7 e 6,5), Higuain (7), Mandzukic (5,5), Bernardeschi (6).

Roma-Chievo

Voti e pagelle

Roma: Alisson (7), Fazio (6,5), Jesus (5), Peres (6,5), Kolarov (7 e 6,5), De Rossi (6,5 e 6), Nainggolan (7,5 e 7), Pellegrini (6,5), El Shaarawy (7,5 e 7), Dzeko (8 e 7,5), Schick (7), Manolas (6). Chievo: Sorrentino (5,5 e 5), Bani (5), Gamberini (4 e 5), Cacciatore (5,5), Depaoli (5 e 5,5), Jaroszynski (5,5 e 5), Tomovic (5 e 5,5), Castro (6), Hetemaj (5), Radovanovic (4), Rigoni (5 e 5,5), Inglese (6), Pucciarelli (5).