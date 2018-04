Gonzalo Higuain era a digiuno in Serie A da un mese e mezzo. Il ‘Pipita’ sembrava essersi perso, quanto meno a livello realizzativo, ma ha scelto il momento migliore per chiudere il suo lungo digiuno. Con un colpo di testa da bomber vero ha realizzato il gol del 3-2 a San Siro, ha messo al tappeto l’Inter e ha avvicinato la Juventus al settimo scudetto consecutivo, il Napoli di nuovo a meno quattro.

Dopo la partita il numero 9 della Juventus è parso ringiovanito di dieci anni e, sorridente, ai microfoni di Sky ha detto che il gol realizzato all’89’ regala una grande fetta di scudetto ai bianconeri, che adesso hanno un bel margine di vantaggio sul Napoli:

Con il Napoli sembrava dovessimo pareggiare, oggi sembrava che dovessimo perdere e invece abbiamo vinto ed è una vittoria importante per lo scudetto. Ci provo sempre ad aiutare la squadra al massimo, quando non ho segnato non sono stato felice, ma ho sempre lottato e questo è quello che ci porta alla vittoria. Ho giocato tranquillo e alla fine è arrivato la vittoria. Una vittoria che vale un pezzo di scudetto, ma ci sono altre tre partite.

Il ‘Pipita’ segnando ad Handanovic ha interrotto un digiuno lungo 716 minuti, probabilmente un record per uno dei più grandi centravanti di questa epoca. Higuain ha segnato il 16esimo gol in campionato, il 23esimo in stagione e si conferma così il secondo miglior bomber stagionale dei bianconeri, alle spalle di Dybala, che contro l’Inter ha dato un grande contributo. La Joya, deludente contro il Napoli, come con il Real, è stato tenuto fuori da Allegri ma quando è entrato con due assist ha fatto la differenza. L’ex del Palermo ha regalato un pallone splendido a Cuadrado, autore del gol del pari, e ha soprattutto pennellato una punizione delizioso per la testa di Higuain, che a San Siro potrebbe aver segnato il gol scudetto.