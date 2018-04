È ancora Ljajic a regalare il salto di qualità al Torino di Mazzarri, vittorioso al termine di una gara caparbia sull'Inter. Il serbo segna ancora, su perfetta assistenza di De Silvestri, e interrompe a cinque la striscia di risultati utili dei nerazzurri. Si è aperta così la domenica di gare della 31a giornata di serie A. Squadra di Spalletti sfortunata e forse condizionata, all'inizio, dall'assenza di Rafinha, poi subentrato a Borja Valero nel secondo tempo.

La domenica è poi proseguita con il Napoli che ha confermato i segni dell'involuzione in corso ormai da oltre un mese, ma è riuscito ugualmente e in extremis a far suoi i tre punti. Al cospetto di un Chievo attento in difesa e capace anche di neutralizzare un rigore a Mertens (-3) con Sorrentino (al terzo penalty fermato quest'anno, Belotti e Kessié le altre vittime), i partenopei hanno subito la rete dello svantaggio da Stepinski, servito da Giaccherini abile ad approfittare di una topica firmata Koulibaly-Tonelli.

In pieno recupero l'incredibile rimonta: prima Insigne ha pescato alla perfezione Milik, bravo a battere di testa un Sorrentino in vena di miracoli, poi Diawara ha chiuso i conti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Negli altri match del pomeriggio, gol inattesi dal crotone Simy, decisivo per il suo Crotone nella sfida col Bologna (assist di Stoian), stessa sorte per Romulo dal dischetto contro il Cagliari.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Torino-Inter

Bonus e malus

GOL: Ljajic

GOL SUBITI: Handanovic (-1)

ASSIST: De Silvestri

AMMONITI: Belotti, Baselli, Miranda, Brozovic, Gagliardini

Crotone-Bologna

Bonus e malus

GOL: Simy

GOL SUBITI: Mirante (-1)

ASSIST: Stoian

AMMONITI: Capuano, Mandragora, Torosidis, Di Francesco, De Maio, Dzemaili

Napoli-Chievo

Bonus e malus

GOL: Milik, Diawara, Stepinski

GOL SUBITI: Sorrentino (-2), Reina (-1)

ASSIST: Insigne, Giaccherini

RIGORI SBAGLIATI: Mertens (-3)

RIGORI PARATI: Sorrentino (+3)

AMMONITI: Mario Rui, Insigne, Depaoli, Giaccherini, Inglese

Verona-Cagliari

Bonus e malus

GOL: Romulo

GOL SUBITI: Cragno (-1)

AMMONITI: Fossati, Bianchetti, Fares, Valoti, Sau

Udinese-Lazio

Bonus e malus

Milan-Sassuolo

Bonus e malus

Benevento-Juventus

Bonus e malus

GOL: Diabate (2), Dybala (3), Douglas Costa

GOL SUBITI: Puggioni (-4), Szczesny (-2)

ASSIST: Viola, Guilherme, Cuadrado

AMMONITI: Mandzukic

Roma-Fiorentina

Bonus e malus

GOL: Benassi, Simeone

GOL SUBITI: Alisson (-2)

ASSIST: Saponara

AMMONITI: Dzeko, El Shaarawy, Jesus, Peres, Hugo, Laurini

Spal-Atalanta

Bonus e malus

GOL: Cionek, De Roon

GOL SUBITI: Meret (-1), Berisha (-1)

ASSIST: Viviani

AMMONITI: Cionek, Lazzari, Kurtic, Freuler, Petagna

Sampdoria-Genoa

Bonus e malus

AMMONITI: Bereszynski, Pandev, Rigoni