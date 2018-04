Si completa la 27a giornata di serie A, recuperata a distanza di un mese per la tragica scomparsa di Astori. Dopo le gare disputate ieri (qui le pagelle dei tre match), oggi è stata la volta del derby della Madonnina e di altre tre sfide che hanno interessato in particolare la zona salvezza. A San Siro la sfida è accesa, ma nessuna delle due contendenti riesce a sbloccarla. Icardi si vede annullare un gol per un fuorigioco visto dalla Var, Handanovic dice no a Bonucci con una gran parata in coda al primo tempo. Alla ripresa è ancora l’Inter a sfiorare il vantaggio ma al fischio finale le squadre ci arrivano sullo 0-0.

In coda, invece, il Chievo non approfitta dell’espulsione di Adjapong, che lascia il Sassuolo in 10 per oltre un’ora (che diventano nove nelle battute finali per il rosso a Magnanelli) e manca una seria ipoteca sulla salvezza per effetto del gol di Cassata al 95’ che impatta il vantaggio di Giaccherini a un quarto d’ora dalla fine del match. Malissimo il Crotone, sepolto di gol dal Torino del redivivo Belotti, autore di una tripletta inframezzata dal centro di Iago Falque, che lascia il Crotone in zona pericolo. A questo proposito, buon per Zenga che il Benevento si dimostri duro a morire, piazzando un 3-0 al Verona di Pecchia (Letizia e doppio Diabate).

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Benevento-Verona

Bonus e malus

GOL: Letizia, Diabate (2)

GOL SUBITI: Silvestri (-3)

ASSIST: Del Pinto, Viola

AMMINITI; Del Pinto, Letizia, Buchel, Felicioli

Chievo-Sassuolo

Bonus e malus

GOL: Giaccherini, Cassata

GOL SUBITI: Sorrentino (-1), Consigli (-1)

AMMONITI: Gobbi, Giaccherini, Hetemaj

ESPULSI: Adjapong, Magnanelli

Milan-Inter

Bonus e malus

AMMONITI: Suso, Cancelo, Perisic, Skriniar, Candreva

Torino-Crotone

Bonus e malus

GOL: Belotti (3), Iago Falque, Faraoni

GOL SUBITI: Sirigu (-1), Cordaz (-3)

ASSIST: Iago Falque, Baselli, Ljajic

AMMONITI: Rincon, Faraoni

Atalanta-Sampdoria

Bonus e malus

GOL: Toloi, Caprari, Zapata

GOL SUBITI: Berisha (-2), Viviano (-1)

ASSIST: Barrow

AMMONITI: Petagna, Gomez, Praet

Genoa-Cagliari

Bonus e malus

GOL: Lapadula, Medeiros, Barella

GOL SUBITI: Perin (-1), Cragno (-2)

ASSIST: Hiljemark

AMMONITI: Pereira, Sau, Ceppitelli, Andreolli

Udinese-Fiorentina

Bonus e malus

GOL: Veretout, Simeone

GOL SUBITI: Bizzarri (-2)

ASSIST: Chiesa

AMMONITI: Hallfredsson, De Paul, Pezzella Ger., Hugo, Saponara

Napoli-Roma

Bonus e malus

GOL: Insigne, Mertens, Under, Dzeko (2), Perotti

GOL SUBITI: Reina (-4), Alisson (-2)

ASSIST: Mario Rui, Nainggolan, Florenzi

AMMONITI: Mertens, Fazio, Dzeko

Lazio-Juventus

Bonus e malus

GOL: Dybala

GOL SUBITI: Strakosha (-1)

AMMONITI: Luiz Felipe, Lulic, Luis Alberto, Lichtsteiner, Alex Sandro

Spal-Bologna

Bonus e malus

GOL: Grassi

GOL SUBITI: Mirante (-1)

AMMONITI: Felipe, Lazzari, Antenucci, Donsah, Pulgar, Dzemaili

ESPULSI: Mattiello, Gonzalez