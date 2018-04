Si infiamma la corsa per l'ultimo posto utile per l'Europa. Tutto merito dei recuperi della 27a giornata con la Fiorentina che ha infilato la quinta vittoria consecutiva e la Sampdoria che si è aggiudicata lo scontro diretto con l'Atalanta, interrompendo una striscia negativa che cominciava a farsi pesante. Ora sono tutte e tre appaiate a quota 47, mentre il Genoa, altra protagonista delle gare del mercoledì, si è regalata una possibile salvezza anticipata con il successo per 2-1 sul Cagliari.

Al Friuli, un mese dopo la morte di Astori, i viola non lasciano scampo all'Udinese realizzando un gol per tempo con Veretout dal dischetto e Simeone alla ripresa, su buona imbeccata di Chiesa. All'Atleti Azzurri di Bergamo, la Sampdoria passa nei primi 45′ con Caprari, subisce il ritorno di Toloi, rischia il raddoppio di Cristante, ma nel finale strappa un successo importantissimo con Zapata. A Marassi, infine, il Genoa si impone allo scadere con Medeiros, dopo il botta e risposta Lapadula-Barella. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Atalanta-Sampdoria

Voti e pagelle

Atalanta: Berisha (7 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Toloi (6,5 e 6), Mancini (6), Masiello (6,5 e 6), Castagne (5), De Roon (6,5 e 5), Haas (4 e 5,5), Freuler (6,5 e 6), Hateboer (6,5 e 5,5), Barrow (6), Cristante (6 e 6,5), Petagna (6,5), Gomez (6). Sampdoria: Viviano (6), Bereszynski (7,5 e 6,5), Andersen (6,5), Ferrari (7 e 6), Murru (7 e 6), Regini (6,5 e 6), Praet (6,5 e 7), Capezzi (6,5), Linetty (6 e 6,5), Alvarez (5 e 6), Ramirez (7 e 6,5), Zapata (7 e 6,5), Caprari (7).

Genoa-Cagliari

Voti e pagelle

Genoa: Perin (6,5), Biraschi (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Rossettini (5 e 6), Zukanovic (5 e 5,5), Rosi (6), Pereira (6), Hiljemark (6,5), Cofie (6 e 5,5), Bessa (6), Laxalt (5), Medeiros (6,5 e 7,5), Lapadula (7). Cagliari: Cragno (6), Andreolli (5,5 e 5), Ceppitelli (5 e 5,5), Castan (6 e 5,5), Pisacane (6 e 5,5), Faragò (6,5 e 5,5), Dessena (6), Barella (6,5 e 7), Ionita (6 e 5,5), Lykogiannis (6), Pavoletti (6,5), Sau (5,5), Ceter (5,5).

Udinese-Fiorentina

Voti e pagelle

Udinese: Bizzarri (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Stryger Larsen (6 e 5,5), Danilo (5), Samir (5), Widmer (5 e 6), Barak (5), Hallfredsson (5), Jankto (5 e 6), Balic (6,5 e 5,5), Pezzella (5), Ingelsson (6 e 5,5), De Paul (5 e 5,5), Lasagna (5 e 6,5), Perica (4,5 e 5). Fiorentina: Sportiello (7 e 6,5), Milenkovic (6,5), Pezzella (6,5 e 6), Vitor Hugo (7 e 6,5), Biraghi (6 e 6,5), Benassi (6), Dabo (7 e 6,5), Veretout (7 e 6,5), Saponara (6,5 e 7), Dias (5,5), Chiesa (8 e 7), Falcinelli (5,5 e 6,5), Simeone (7).

Napoli-Roma

Voti e pagelle

Napoli: Reina (5,5), Albiol (5 dalla Gazzetta e 4,5 dal Corriere), Hysaj (5), Koulibaly (5,5), Mario Rui (4 e 4,5), Allan (5 e 5,5), Jorginho (5 e 4,5), Zielinski (5 e 4,5), Hamsik (5), Callejon (6 e 5), Insigne (7), Mertens (6 e 5,5). Roma: Alisson (8 e 7), Fazio (7 e 6,5), Florenzi (6,5 e 7), Manolas (7 e 6,5), Kolarov (6,5), De Rossi (7 e 7,5), Nainggolan (7 e 8), Strootman (6,5 e 7), Perotti (6,5), Under (7 e 7,5), Gerson (6), Dzeko (8 e 8,5).

Lazio-Juventus

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (6), De Vrij (6 e 6,5), Luiz Felipe (5,5 e 6), Lukaku (5,5 e 6,5), Radu (6 e 7), Leiva (6,5 e 7), Lulic (6,5), Milinkovic (5,5 e 6), Parolo (5,5 e 6), Luis Alberto (6,5 e 5,5), Anderson (6 e 5), Immobile (5,5 e 6). Juventus: Buffon (6,5), Asamoah (5,5 e 6,5), Barzagli (6,5 e 7), Benatia (6), Lichtsteiner (6 e 5), Douglas Costa (6 e 6,5), Rugani (7 e 6,5), Khedira (6 e 6,5), Pjanic (6), Matuidi (6 e 7), Dybala (7,5 e 8), Mandzukic (5,5), Alex Sandro (6 e 6,5).

Spal-Bologna

Voti e pagelle

Spal: Meret (6), Felipe (7), Mattiello (5,5 e 6,5), Vicari (6), Cionek (6,5), Lazzari (6,5 e 6), Viviani (5,5 e 6), Everton (6,5 e 6), Grassi (7,5 e 7), Kurtic (6 e 6,5), Antenucci (6,5), Paloschi (6), Floccari (5,5 e 6). Bologna: Mirante (6), De Maio (6), Gonzalez (5), Helander (6), Masina (5,5), Orsolini (7 e 6,5), Donsah (6), Pulgar (6 e 5,5), Dzemaili (6 e 5), Di Francesco (5,5 e 5), Verdi (5 e 5,5), Avenatti (6,5 e 6), Destro (4).