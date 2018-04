Nelle prime tre gare recuperate della giornata 27, le altre quattro si giocano domani, sono arrivate due vittorie esterne e una casalinga e si tratta di affermazioni importanti per le diverse situazioni di classifica: sia la Fiorentina che il Sampdoria sono riuscite a vincere fuori dalle mura amiche, rispettivamente in casa di Udinese e Atalanta, e fanno capire che per la zona Uefa ci sarà da lottare fino alla fine mentre i 3 punti del Genoa sul Cagliari sono fondamentali per la zona retrocessioni. Ballardini guadagna punti sul terzultimo posto mentre per Diego Lopez la situazione non è delle migliori.

Sono otto le reti in totale nelle tre partite di oggi pomeriggio: 3 sono state realizzate dalle squadre che hanno giocato in casa e 5 da quelle in trasferta. Non sono state tre partite belle, probabilmente quella con qualche spunto in più si è disputata a Bergamo, dove entrambe le squadre puntano ad un posto in Europa per il prossimo anno.

Caprari-Zapata fanno risorgere la Samp: 1-2 a Bergamo

I nerazzurri si sono fatti preferire per lungo tempo ma dopo aver centrato una traversa con Petagna al 37′ ecco che è la Sampdoria a passare in vantaggio con Gianluca Caprari che ha approfittato dello scivolone di Toloi e ha battuto Berisha sul secondo palo. La Dea ha premuto dall'inizio della ripresa e ha trovato il pareggio al 67′ con Toloi che si fa perdonare per l'errore in occasione del vantaggio del Doria. La squadra di Giampaolo riesce a vincere la gara grazie ad un bel goal di Duvan Zapata che co nu tocco sotto ha scavalcato Berisha e ha consegnato la vittoria alla Samp, una vittoria che non arrivava dallo scorso 25 febbraio. Dopo tre sconfitte consecutive i blucerchiati ritrovano i 3 punti e vincono fuori casa dopo più due mesi (Roma, 28 gennaio): una delle mancanza della Samp di quest'anno è stata proprio questa ma la lotta per un posto Uefa è ancora alla portata.

Udinese-Viola 0-2: Veretout e Simeone nel ricordo di Astori

Con una rete alla mezz'ora la Viola ha portato via 3 punti dalla Dacia Arena e ha sentenziare questa quinta vittoria consecutiva è rete numero 5 in campionato di Jordan Veretout su calcio di rigore: l'arbitro Banti non ha esitato un attimo dopo il contatto tra Pezzella e Chiesa ad indicare il calcio di rigore. La Viola ha raddoppiato al minuto 71 con Giovanni Simeone che batte Bizzarri con un destro dai 16 metri. Si tratta della rete numero 9 per il giovane attaccante argentino che era entrato da pochi minuti al posto di Falcinelli. Dopo il pareggio di Bergamo e la vittoria di Torino, la squadra di Pioli ha colto un altro risultato importante per continuare la corsa per un posto in zona Uefa.

Gara molto per la squadra toscana, che è tornata in Friuli a distanza di un mese dalla tragica scomparsa di Davide Astori: al minuto 13 è partito un lungo applauso per il capitano viola che ha perso la vita proprio in un hotel di Udine lo scorso 4 marzo. Record negativo di sconfitte per la squadra bianconera da quando è in Serie A: sono 7 le gare perse di fila. Non proprio una bella situazione per Massimo Oddo e i suoi.

Ballardini ringrazia Medeiros: Cagliari ko

A Marassi non è successo granché nella prima frazione e, se togliamo due conclusioni di Lapadula e Pavoletti, a prendersi la scena è l'arbitro Maresca che prima ha assegnato un rigore ai rossoblù liguri e grazie all'ausilio del VAR ha cambiato la sua decisione e ha fischiato un fallo in attacco di Rosi. All'inizio della ripresa è Lapadula a trovare il punto del vantaggio con un colpo di testa su cross di Hiljemark ma dopo neanche 10′ è arrivato il pareggio dei sardi con Barella che ha battuto Perin su calcio di rigore. La massima punizione assegnata alla squadra di Diego Lopez non sembrava così evidente ma Maresca non è andato a rivederla al VAR. Un palo ha tolto la gioia del goal a Pavoletti ma è Medeiros a trovare la rete della vittoria per il Genoa co un grandissimo tiro a giro dal limite. Si tratta di una vittoria importante per Ballardini & Co., che tiene il Grifone a distanza dal terzultimo posto, mentre per i sardi ci sarà da soffrire fino alla fine.