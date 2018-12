È di Cristiano Ronaldo – in coabitazione con l'atalantino Ilicic – la copertina della 19a giornata di serie A, ultima del girone di andata e di questo 2018. Il marziano sbarcato nel nostro campionato ha messo la firma su una doppietta, contro la Sampdoria (le pagelle commentate del match), che ha regalato alla Juventus il record di punti in un solo girone (53) e nell'anno solare, oltre al +6 per i fantallenatori, che hanno beneficiato sin qui di un bottino di 13 marcature, alla pari con il capocannoniere Piatek. Nella stessa partita si è fatto notare anche un altro vecchio leone: Quagliarella che, facendo centro dal dischetto, ha portato a 11 i gol di quest'anno e a nove le gare consecutive in cui ha trovato la rete.

Ancora più sorprendente il ruolino di dicembre di Zapata: l'attaccante atalantino ha fatto gol anche al Sassuolo raggiungendo la doppia cifra, ma soprattutto aggiornando le statistiche dell'ultimo mese. Con il sigillo al Sassuolo sono 9 le realizzazioni nelle ultime sei partite. In evidenza anche il compagno di reparto Gomez che ha prima scodellato il corner per il gol dell'ivoriano, poi si è messo in proprio per il 2-0 e infine ha servito un altro assist per Ilicic. A loro, nel tennistico 6-2 dell'Atalanta al Sassuolo, si sono aggiunti Mancini, sempre più difensore goleador (quota quattro), e il già citato sloveno, autore di una tripletta appena subentrato dalla panchina.

In evidente crescita anche il granata Belotti: dopo il bel gol al Sassuolo e la buona prestazione nel successo contro Empoli, a Roma è arrivato anche il settimo centro direttamente dagli undici metri contro la Lazio. Un attaccante ritrovato, anche al fantacalcio, e che potrà presto rilanciarsi in chiave azzurra. E a proposito di attaccanti, Pussetto guida l'Udinese al ritorno alla vittoria con gol e assist ai danni del Cagliari, ma la brutta notizia – per i fantallenatori – è l'errore dal dischetto di Lasagna, che si fa ipnotizzare da Cragno.

Tra le segnalazioni in ordine sparso, ritorno con eurogol per Milinkovic-Savic, che ha sfiorato la doppietta con un'altra conclusione dalla distanza; doppietta sub-iudice, invece, per Duncan che, sul secondo centro, beneficia di una deviazione probabilmente decisiva di Palomino; Keita fa felice l'Inter contro l'Empoli, agevolato da un assist di Vrsaljko; Giaccherini regala la prima vittoria al Chievo con un gol che mancava dalla prima giornata in campionato. Protagonisti in negativo gli espulsi Mandragora e Ceppitelli in Udinese-Cagliari, Capuano in Chievo-Frosinone, Marusic e Meitè in Lazio Torino.

Juventus-Sampdoria

Bonus e malus

GOL: Ronaldo (2), Quagliarella

GOL SUBITI: Perin (-1), Audero (-2)

ASSIST: Dybala

AMMONITI: Matuidi, Rugani, Ferrari, Saponara

Chievo-Frosinone

Bonus e malus

GOL: Giaccherini

GOL SUBITI: Sportiello (-1)

AMMONITI: Pellissier, Giaccherini, Bani, Radovanovic, Crisetig, Pinamonti, Ciano, Beghetto

ESPULSI: Capuano

Empoli-Inter

Bonus e malus

GOL: Keita

GOL SUBITI: Provedel (-1)

ASSIST: Vrsaljko

AMMONITI: Bennacer, Martinez

Genoa-Fiorentina

Bonus e malus

AMMONITI: Piatek, Lazovic, Biraghi

Lazio-Torino

Bonus e malus

GOL: Milinkovic-Savic, Belotti

GOL SUBITI: Strakosha (-1), Sirigu (-1)

ASSIST: Lucas Leiva

AMMONITI: Correa, Luiz Felipe, Luis Alberto, Lucas Leiva, Djidji, Izzo, Lukic, Rincon

ESPULSI: Marusic, Meité

Parma-Roma

Bonus e malus

GOL: Cristante, Under

GOL SUBITI: Sepe (-2)

ASSIST: Under, Pellegrini Lo.

AMMONITI: Barillà, Kolarov

Sassuolo-Atalanta

Bonus e malus

GOL: Duncan (2), Zapata, Gomez, Mancini, Ilicic (3)

GOL SUBITI: Consigli (-6), Berisha (-2)

ASSIST: Magnani, Boateng, Gomez (2), Palomino, Toloi

AMMONITI: Sensi, Castagne, Zapata

Udinese-Cagliari

Bonus e malus

GOL: Pussetto, Behrami

GOL SUBITI: Cragno (-2)

RIGORE SBAGLIATO: Lasagna (-3)

RIGORE PARATO: Cragno (+3)

ASSIST: Stryger Larsen, Pussetto

AMMONITI: Nuytinck, Stryger Larsen, Pussetto, Farias, Bradaric

ESPULSI: Mandragora, Ceppitelli

