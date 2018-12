Va di diritto a Zapata la copertina del Boxing Day italiano della 18a di serie A. L'attaccante ivoriano segna una doppietta che mette alle corde la Juventus facendo letteralmente ammattire la difesa di Allegri (a cominciare da Bonucci letteralmente "scherzato" sul gol dell'1-1). Sale così a nove il suo bottino di gol stagionale, otto dei quali realizzati nelle ultime cinque partite: un fattore inestimabile al fantacalcio, in quest'ultimo mese di campionato.

E pensare che la partita di Bergamo si era aperta con l'autogol di Djimsiti (-2), ma poi l'espulsione di Bentancur (-1), in apertura di secondo tempo, ha complicato i piani del tecnico bianconero costretto a rischiare il tutto per tutto con l'inserimento di Pjanic e Cristiano Ronaldo. Proprio il portoghese, alla prima panchina stagionale, ha rimesso nei binari la partita con il centro del 2-2.

Un gradino sotto l'ivoriano si pone Ramirez, a cui basta un quarto d'ora di secondo tempo contro il Chievo (è subentrato a Saponara nell'intervallo) per mandare in gol Quagliarella, splendido autore di una delle marcature di tacco diventate un marchio di fabbrica, e poi per mettersi in proprio su perfetta assistenza di Murru. A proposito dell'attaccante doriano: è il gol numero undici per lui, che è andato in gol nelle ultime otto apparizioni consecutive.

Nelle altre gare, da segnalare la super prestazione di Donnarumma, ultimo baluardo di un Milan che non sa più vincere, neanche con il pericolante Frosinone. Male il fiorentino Vitor Hugo, espulso contro il Parma capace di imporsi grazie alla rete di Inglese, vince con i gregari la Lazio che batte il Bologna con i gol di Luiz Felipe (assist di Luis Alberto) e Lulic.

Frosinone-Milan

AMMONITI: Ghiglione, Crisetig, Donnarumma

Atalanta-Juventus

GOL: Zapata (2), Ronaldo

AUTOGOL: Djimsiti (-2)

GOL SUBITI: Berisha (-2), Szczesny (-2)

ASSIST: Gomez, Mandzukic

AMMONITI: Zapata, Mancini, Hateboer, Freuler, Chiellini, Mandzukic

ESPULSI: Bentancur

Bologna-Lazio

GOL: Luiz Felipe, Lulic

GOL SUBITI: Skorupski (-2)

ASSIST: Luis Alberto

AMMONITI: Calabresi, Palacio

Cagliari-Genoa

GOL: Farias

GOL SUBITI: Radu (-1)

ASSIST: Srna

AMMONITI: Farias, Faragò, Cigarini, Romero, Rolon, Piatek

Fiorentina-Parma

GOL: Inglese

GOL SUBITI: Lafont (-1)

ASSIST: Deiola

AMMONITI: Milenkovic, Pezzella, Laurini, Gerson, Rigoni, Biabiany, Deiola

ESPULSI: Vitor Hugo

Sampdoria-Chievo

GOL: Quagliarella, Ramirez

GOL SUBITI: Sorrentino (-2)

ASSIST: Ramirez, Murru

AMMONITI: Andersen, Ramirez

Roma-Sassuolo

Spal-Udinese

Torino-Empoli

Inter-Napoli

