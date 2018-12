Il weekend dei tanti rigori, dell'aggancio in vetta alla classifica dei cannonieri di Ronaldo su Piatek e delle numerose espulsioni. Sono questi alcuni dei temi, in chiave fantacalcio, della 14a giornata di serie A. Sono tutte esibizioni positive quelle dagli undici metri: ha cominciato proprio CR7 sabato contro la Fiorentina, quindi Kessié contro il Parma e Belotti con il Genoa (quinta realizzazione per il Gallo). A proposito dei rossoblù, è rimasto a secco l'attaccante polacco sostituito a metà del primo tempo a causa dell'espulsione di Romulo. E qui anticipiamo l'altro tema statistico.

Oltre all'italo-brasiliano allenato da Juric, sono stati cacciati anzitempo anche lo spallino Cionek, con la squadra sotto di un gol ma poi capace di rimontare grazie a Kurtic (autore di una doppietta), e il cagliaritano Barella, che con la sua uscita ha impedito agli uomini di Maran l'assalto finale per tentare di ribaltare del tutto la gara col Frosinone, portatosi in vantaggio nel primo tempo con Cassata e raggiunto da Farias. A proposito di goleador di giornata, detto di Ronaldo arrivato a quota 10 in 14 gare, è opportuno segnalare un superlativo Caputo arrivato a 7, nonostante due errori dal dischetto, stesso bottino di Quagliarella, altro doppiettista di giornata contro il Bologna.

Tra gli altri highlight degni di nota, il supergol dell'altro empolese Krunic, il secondo centro stagionale dello juventino Bentancur, che ha avuto il merito di sbloccare la partita con la Fiorentina, il ritorno al +3 dei sampdoriani Praet e Ramirez, all'asciutto dalla scorsa stagione, il terzo gol in A di Cutrone e il quarto di Inglese. Male in termini di gol subiti i quattro incassati dal bolognese Skorupski (panchina di Inzaghi in bilico a Bologna), tre per il fiorentino Lafont.

Spal-Empoli

Bonus e malus

GOL: Kurtic (2), Caputo, Krunic

GOL SUBITI: Gomis (-2), Provedel (-2)

ASSIST: lazzari, Krunic, Bennacer

AMMONITI: Felipe, Kurtic, Schiattarella, Maietta, Krunic, Mchedlidze

ESPULSI: Cionek

Fiorentina-Juventus

Bonus e malus

GOL: Bentancur, Chiellini, Ronaldo

GOL SUBITI: Lafont (-3)

ASSIST: Cuadrado

AMMONITI: Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Veretout, Fernandes, Thereau, Bentancur, Mandzukic, Ronaldo

Sampdoria-Bologna

Bonus e malus

GOL: Praet, Quagliarella (2), Ramirez, Poli

GOL SUBITI: Audero (-1), Skorupski (-4)

ASSIST: Linetty, Caprari (2), Svanberg

AMMONITI: Bereszynski, Tonelli, Linetty, Calabresi, Santander, Palacio

Milan-Parma

Bonus e malus

GOL: Cutrone, Kessié, Inglese

GOL SUBITI: Donnarumma (-1), Sepe (-2)

ASSIST: Scozzarella

AMMONITI: Borini, Castillejo, Iacoponi, Biabiany

Frosinone-Cagliari

Bonus e malus

GOL: Cassata, Farias

GOL SUBITI: Sportiello (-1), Cragno (-1)

ASSIST: Zampano, Joao Pedro

AMMONITI: Cassata, Srna, Ceppitelli, Bradaric, Pavoletti

ESPULSI: Barella

Sassuolo-Udinese

Bonus e malus

AMMONITI: Lirola, Ferrari, Matri, Pezzella, De Paul

Torino-Genoa

Bonus e malus

GOL: Ansaldi, Belotti, Kouamé

GOL SUBITI: Sirigu (-1), Radu (-2)

AMMONITI: Nkoulou, Meité, Biraschi

ESPULSI: Romulo

Chievo-Lazio

Bonus e malus

GOL: Pellissier, Immobile

GOL SUBITI: Sorrentino (-1), Strakosha (-1)

ASSIST: Birsa, Correa

AMMONITI: Depaoli, Rossettini, Radovanovic, Radu

Roma-Inter

Bonus e malus