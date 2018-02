La Juventus espugna il Franchi e manda un messaggio al Napoli, in vista del big match con la Lazio di oggi. Nell'anticipo della 24a giornata di serie A, i bianconeri superano la Fiorentina per 2-0 (il racconto in tempo reale), a margine di una gara in cui i viola non demeritano per oltre un tempo, ma nella seconda frazione finiscono per soccombere al cospetto della maggiore esperienza degli avversari.

A decidere sono le reti dell'ex Bernardeschi, direttamente da calcio piazzato, e di Higuain, a pochi minuti dal triplice fischio finale. Due fendenti rispetto ai quali la squadra di Pioli non è riuscita a reagire, dopo che nel primo tempo si era vista annullare un rigore dal Var (posizione di fuorigioco di Veretout) e aveva colpito un clamoroso palo con Gil Dias. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Voti e pagelle.

Fiorentina: Sportiello (4,5 dalla Gazzetta e 5 dal Corriere), Milenkovic (6 d 7), Pezzella (6), Astori (6,5), Biraghi (6 e 5,5), Benassi (6,5 e 6), Badelj (5,5 e 6,5), Veretout (6,5 e 6), Gil Dias (6), Simeone (6 e 5,5), Chiesa (6,5), Thereau (5 e 5,5). Juventus: Buffon (6,5), Lichtsteiner (5,5 e 5), Benatia (6 e 6,5), Chiellini (6 e 7), Alex Sandro (5,5 e 6), Khedira (5,5), Marchisio (5 e 6), Pjanic (6 e 5,5), Higuain (6,5 e 6), Mandzukic (6 e 5), Barzagli (6), Dogulas Costa (6).

Bonus e malus.

GOL: Bernardeschi, Higuain

GOL SUBITI: Sportiello (-2)

ASSIST: Chiellini

AMMONITI: Dias, Thereau, Biraghi, Lichtsteiner, Alex Sandro, Benatia