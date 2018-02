La Fiorentina non demerita, ma la Juventus fa sua l'intera posta in palio. Finisce 2-0 l'anticipo della 24a giornata di serie A. La squadra di Allegri, priva di Dybala, Matuidi, Cuadrado e Howedes, si fa sorprendere nel primo tempo da una Viola molto aggressiva e ben messa in campo. Pressione a tutto campo, velocità e grande concentrazione sono le leve mosse dagli uomini di Pioli per provare a imporsi nella gara più sentita dalla tifoseria toscana.

Alla ripresa i bianconeri fanno tesoro di una prima frazione di sofferenza trovando il vantaggio con Bernardeschi, fresco ex della partita che non rinuncia a un'esultanza liberatoria. La Fiorentina prova a reagire, ma salgono in cattedra i senatori della retroguardia juventina che blindano il punteggio, non senza qualche patema, con il supporto del raddoppio di Higuain prima del 90′.

Primo tempo tra Var e pali.

È la Fiorentina a spiccare nel primo tempo. La squadra di Pioli pressa alto e riparte rapida in contropiede. I bianconeri faticano a trovare trame di gioco degne di questo nome. Si fa vedere Marchisio dalla distanza, ma al 18′ sono i viola a guadagnarsi un rigore (fallo di mano di Chiellini in area) poi annullato dal Var per la posizione di fuorigioco di Veretout. La Juve prova a reagire al pericolo scampato, ma è ancora la Fiorentina a colpire un palo clamoroso al 39′ con Gil Dias. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0.

Secondo tempo nel segno dell'ex.

Alla ripresa i viola propongono lo stesso spartito costringendo la Juventus a badare alla fase difensiva, ma al al 55′ alla prima occasione utile, Bernardeschi conquista e realizza una punizione dal limite dell'area, beffando Sportiello sul suo palo. Al 67′ i bianconeri provano a chiudere i conti con Higuain, servito in maniera perfetta da Douglas Costa, ma la sua conclusione finisce di poco a lato. Quindi è la volta di Buffon di vestire i panni da protagonista dicendo no a Thereau in uscita. E nel finale arriva anche il raddoppio di un implacabile Higuain.

Fiorentina-Juventus.

Bonus e malus.

GOL: Bernardeschi, Higuain

GOL SUBITI: Sportiello (-2)

AMMONITI: Dias, Thereau, Biraghi, Lichtsteiner, Alex Sandro, Benatia