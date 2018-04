La Juventus vince a fatica contro un orgoglioso Benevento, la Roma crolla sotto i colpi di una super Fiorentina alla sesta sinfonia. Sono questi i principali risultati degli anticipi della 31a giornata di serie A. Bianconeri salvati da Dybala, autore di una tripletta (che lo porta a quota 21 solo in serie A), e da Douglas Costa, in gol poco dopo il suo ingresso, ma i campani vendono cara la pelle. Per due volte, infatti, la squadra di De Zerbi è stata in grado di impattare il vantaggio bianconero con Diabate, al terzo gol nelle ultime due gare.

La Fiorentina, invece, impiega un tempo ad avere la meglio sui giallorossi di Di Francesco: prima Benassi, su assist di Saponara, poi Simeone che raggiunge la doppia cifra in campionato. Nel secondo tempo la Roma ci prova anche con Schick, ma i viola fanno buona guardia. Nelle altre gare del sabato, la Spal mastica amaro per l'1-1 con l'Atalanta, con De Roon che ha risposto a Cionek. Non va oltre il pari senza gol, invece, il derby della Lanterna. Sampdoria più pericolosa e cattiva in proiezione offensiva, Genoa quadrato e abile a non prendere gol.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Benevento-Juventus

Bonus e malus

GOL: Diabate (2), Dybala (3), Douglas Costa

GOL SUBITI: Puggioni (-4), Szczesny (-2)

ASSIST: Viola, Guilherme, Cuadrado

AMMONITI: Mandzukic

Roma-Fiorentina

Bonus e malus

GOL: Benassi, Simeone

GOL SUBITI: Alisson (-2)

ASSIST: Saponara

AMMONITI: Dzeko, El Shaarawy, Jesus, Peres, Hugo, Laurini

Spal-Atalanta

Bonus e malus

GOL: Cionek, De Roon

GOL SUBITI: Meret (-1), Berisha (-1)

ASSIST: Viviani

AMMONITI: Cionek, Lazzari, Kurtic, Freuler, Petagna

Sampdoria-Genoa

Bonus e malus

AMMONITI: Bereszynski, Pandev, Rigoni