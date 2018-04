Il Napoli non riesce a rispondere alla Juventus, il Milan torna alla vittoria, l'Atalanta consolida la sesta posizione, la Sampdoria sogna ancora l'Europa. Questi i principali risultati delle gare domenicali della 35a giornata di serie A. Al Franchi, i partenopei restano subito in 10 per l'espulsione di Koulibaly e poi subiscono la doppietta di Simeone, con un gol per tempo; finisce 2-1 la gara del Dall'Ara con i centri di Calhanoglu e Bonaventura per i rossoneri (De Maio per il Bologna); 3-1 degli uomini di Gasperini contro il Genoa (Barrow, Cristante e Ilicic; Veloso per i rossoblù); 4-1 dei blucerchiati sul Cagliari (Praet, Quagliarella, Kownacki, Ramirez; Pavoletti per i sardi).

Guardando alle altre gare, grossi ribaltoni in zona salvezza: 4-1 del Crotone sul Sassuolo (doppiette per Trotta e Simy, Berardi per i neroverdi), 3-1 della Spal sul Verona (autogol di Fares, Felipe e Kurtic, dopo l'iniziale vantaggio di Valoti), 3-3 tra Benevento e Udinese (Viola, Coda e Sagna per i campani, Barak e doppio Lasagna per i friulani). Nel posticipo tra Torino e Lazio sono i biancocelesti a spuntarla con Milinkovic-Savic. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Fiorentina-Napoli

Voti e pagelle

Fiorentina: Sportiello (6), Laurini (6 dalla Gazza e 7 dal Corriere), Gaspar (6), Pezzella (6,5 e 7), Milenkovic (6,5 e 7), Biraghi (7), Benassi (6,5 e 7), Veretout (6 e 7), Badelj (7), Chiesa (6,5), Saponara (5,5 e 6,5), Eysseric (6 e sv), Simeone (8 e 9). Napoli: Reina (6,5 e 6), Hysaj (5), Albiol (6 e 5), Koulibaly (4), Mario Rui (4,5), Allan (6), Tonelli (4 e 4,5), Hamsik (5,5 e 5), Zielinski (5,5 e 6), Callejon (4,5 e 5), Mertens (4,5), Milik (5), Insigne (5,5 e 6).

Torino-Lazio

Voti e pagelle

Torino: Sirigu (7,5 dalla Gazza e 8 dal Corriere), N'Koulou (4,5), Burdisso (6 e 5,5), Moretti (5,5 e 6), De Silvestri (5,5 e 6), Rincon (5,5 e 5), Baselli (6,5 e 5,5), Molinaro (5,5 e 6), Ljajic (6,5 e 5), Edera (6 e 5,5), Iago Falque (5,5 e 6), Belotti (5). Lazio: Strakosha (6,5 e 6), Luiz Felipe (6,5 e 7), De Vrij (6,5 e 7,5), Radu (6 e 6,5), Caceres (6 e 6,5), Marusic (6 e 6,5), Murgia (6 e 7), Lucas Leiva (7), Milinkovic Savic (7,5 e 8), Lulic (6,5 e 7), Luis Alberto (6), Lukaku (6), Immobile (sv), Caceido (5,5 e 6).

Bologna-Milan

Voti e pagelle

Bologna: Mirante (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Mbaye (6), Gonzalez (5), Romagnoli (6), De Maio (6), Masina (5,5), Nagy (5 e 4,5), Avenatti (5), Pulgar (5), Poli (5,5 e 6), Verdi (6 e 6,5), Palacio (6), Orsolini (6). Milan: Donnarumma (6 e 6,5), Calabria (6,5), Bonucci (6 e 5,5), Zapata (6,5 e 6), Rodriguez (6), Bonaventura (7), Locatelli (6), Kessié (6 e 6,5), Suso (5,5 e 5), Cutrone (6), Kalinic (sv), Calhanoglu (7,5 e 7), Borini (6 e sv).

Atalanta-Genoa

Voti e pagelle

Atalanta: Berisha (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Toloi (6 e 7), Caldara (6 e 7), Masiello (6,5 e 7), Castagne (7), Hateboer (6,5), Cristante (7 e 7,5), De Roon (6 e 7), Freuler (6 e 7), Gosens (6 e 7), Gomez (6 e 7), Barrow (7), Ilicic (6,5 e 7). Genoa: Perin (5,5 e 6,5), Biraschi (5,5 e 6), Rossettini (4 e 6), Zukanovic (4,5 e 6), Lazovic (6), Hiljemark (5,5 e 6,5), Bertolacci (6 e 6,5), Bessa (5,5 e 6,5), Pandev (6 e 6,5), Migliore (4,5 e 6), Veloso (6 e 6,5), Medeiros (5 e 6,5), Rossi (6,5), Lapadula (5,5).

Sampdoria-Cagliari

Voti e pagelle

Sampdoria: Viviano (6,5), Bereszynski (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Silvestre (7 e 6,5), Andersen (6,5 e 7), Sala (6), Barreto (6,5), Verre (sv), Torreira (6 e 6,5), Linetty (7), Praet (7,5 e 7), Kownacki (7), Quagliarella (6,5), Ramirez (6 e 7). Cagliari: Cragno (6,5 e 6), Pisacane (5 e 4,5), Farias (6), Ceppitelli (4,5), Castan (4 e 5), Andreolli (6), Faragò (6 e 5), Ionita (6 e 5), Cigarini (5 e 4,5), Barella (5), Padoin (5,5 e 5), Sau (5,5), Pavoletti (6,5 e 6).

Crotone-Sassuolo

Voti e pagelle

Crotone: Cordaz (6,5), Faraoni (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Ceccherini (6,5), Ajeti (sv e 6), Capuano (6,5 e 7), Martella (6,5 e 7), Barberis (5,5 e 6,5), Rohden (6), Mandragora (7 e 6,5), Stoian (7 e 6,5), Trotta (7,5 e 7), Simy (7,5), Nalini (7). Sassuolo: Consigli (5 e 5,5), Lemos (5), Acerbi (5 e 5,5), Peluso (5,5 e 5), Ragusa (5), Babacar (5), Missiroli (6), Magnanelli (5,5 e 5), Mazzitelli (5,5), Duncan (6 e 5), Rogerio (5), Berardi (6 e 5,5), Politano (6 e 5,5).

Verona-Spal

Voti e pagelle

Verona: Nicolas (6 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Ferrari (5), Caracciolo (5 e 6), Vukovic (5), Fares (4 e 4,5), Romulo (5 e 6,5), Calvano (6), Lee (5,5 e sv), Valoti (6,5 e 7), Cerci (6 e 5), Petkovic (6 e 5,5), Matos (5 e 5,5), Verde (5). Spal: Gomis (6), Cionek (5,5 e 6), Vicari (7 e 6,5), Felipe (7), Costa (7), Kurtic (6,5), Everton Luiz (5 e 5,5), Grassi (6 e 5,5), Mattiello (5 e 6), Floccari (5,5), Paloschi (6 e 5,5), Antenucci (6,5 e 6).

Benevento-Udinese

Voti e pagelle

Benevento: Brignoli (5,5), Sagna (6,5), Djimsiti (5,5), Tosca (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Venuti (5), Cataldi (4,5 e 5), Sandro (6,5), Viola (7), Brignola (6), Iemmello (6), Parigini (5,5 e 6), Djuricic (5,5 e 6), Coda (6,5 e 6). Udinese: Bizzarri (6), Stryger Larsen (5 e 5,5), Danilo (5 e 5,5), Samir (6 e 5,5), Widmer (6 e 6,5), Zampano (sv e 5,5), Barak (5), De Paul (7 e 6), Behrami (6), Fofana (5,5), Pezzella (6 e 5), Balic (6,5), Lasagna (7 e 6,5), Perica (5).

Inter-Juventus

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), D'Ambrosio (6 e 6,5), Miranda (5,5 e 6), Skriniar (6,5), Cancelo (6 e 6,5), Brozovic (7), Vecino (5 e sv), Candreva (5,5 e 6), Perisic (6,5), Rafinha (7 e 6,5), Icardi (7), Santon (4). Juventus: Buffon (6,5), Alex Sandro (6), Barzagli (5 e 5,5), Rugani (5 e 6,5), Khedira (5 e 5,5), Dybala (7 e 6,5), Pjanic (5,5 e 6,5), Matuidi (6,5 e 6), Cuadrado (7), Costa (7 e 6,5), Higuain (7), Mandzukic (5,5), Bernardeschi (6).

Roma-Chievo

Voti e pagelle

Roma: Alisson (7), Fazio (6,5), Jesus (5), Peres (6,5), Kolarov (7 e 6,5), De Rossi (6,5 e 6), Nainggolan (7,5 e 7), Pellegrini (6,5), El Shaarawy (7,5 e 7), Dzeko (8 e 7,5), Schick (7), Manolas (6). Chievo: Sorrentino (5,5 e 5), Bani (5), Gamberini (4 e 5), Cacciatore (5,5), Depaoli (5 e 5,5), Jaroszynski (5,5 e 5), Tomovic (5 e 5,5), Castro (6), Hetemaj (5), Radovanovic (4), Rigoni (5 e 5,5), Inglese (6), Pucciarelli (5).