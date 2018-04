La Juventus avvicina il titolo, ma che fatica col Benevento, sesta bellezze della Fiorentina anche a Roma, nel derby della Lanterna vince la noia e la Spal perde due punti con l'Atalanta. Questi i risultati degli anticipi della 31a giornata di serie A (qui bonus e malus al fantacalcio delle gare). I bianconeri rischiano in Campania, si fanno raggiungere due volte sul pari da Diabate e hanno bisogno di due rigori e di altrettante invenzioni di Dybala e Douglas Costa per domare la squadra di De Zerbi. Tripletta per l'argentino col 10 che, anche grazie ai due penalty, porta a 21 le realizzazioni in campionato.

All'Olimpico di Roma, invece, Di Francesco schiera una formazione rinnovata rispetto al ko di Champions ma ne ottiene poco. La Viola impiega un tempo a imporsi con le reti di Benassi e Simeone; nella seconda frazione, invece, grande gara di resistenza per Veretout e soci che respingono al mittente gli assalti di Dzeko e Schick. 0-0 senza emozioni a Marassi, dove le difese hanno decisamente la meglio sugli attacchi; 1-1 tra Spal e Atalanta, con De Roon che raggiunge Cionek quasi in chiusura di match. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Benevento-Juventus

Voti e pagelle

Benevento: Puggioni (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Djimsiti (5 e 5,5), Venuti (6), Tosca (6,5 e 6), Sagna (6), Viola (6), Sandro (6), Brignola (6 e 6,5), Cataldi (6 e 5,5), Guilherme (5,5 e 6), Djuricic (7), Diabaté (7 e 7,5), Iemmello (5,5). Juventus: Szczesny (6,5 e 6), Alex Sandro (6), Benatia (6 e 5,5), Lichtsteiner (6 e 5,5), Rugani (5,5), Marchisio (5,5 e 6), Higuain (6,5), Pjanic (5,5 e 6), Matuidi (6 e 5,5), Cuadrado (5,5 e 6), Costa (7), Dybala (7,5 e 8), Mandzukic (5 e 5,5).

Roma-Fiorentina

Voti e pagelle

Roma: Alisson (5,5), Fazio (5,5), Jesus (6 e 5,5), Manolas (5,5 e 5), Kolarov (5,5), Peres (6 e 5,5), Gonalons (4,5 e 5), Nainggolan (4,5 e 5,5), Strootman (5,5), Florenzi (5,5 e 6), El Shaarawy (5), Defrel (5 e 4,5), Schick (6), Dzeko (6 e 6,5). Fiorentina: Sportiello (7), Vitor Hugo (5,5 e 6), Biraghi (6), Pezzella (7), Laurini (6), Benassi (7), Veretout (6,5 e 7), Saponara (6,5 e 7), Milenkovic (6 e 6,5), Eysseric (6 e 5,5), Gil Dias (6 e 5,5), Dabo (6,5 e 7), Simeone (7).

Sampdoria-Genoa

Voti e pagelle

Sampdoria: Viviano (6), Bereszynski (6 e 5), Sala (6), Ferrari (6,5), Regini (6 e 5), Silvestre (6 e 6,5), Linetty (6), Praet (6,5 e 7), Torreira (6,5), Caprari (5,5), Quagliarella (6), Zapata (5,5 e 6,5). Genoa: Perin (6 e 6,5), Biraschi (6 e 6,5), Spolli (6,5), Zukanovic (6,5), Pereira (6 e 5,5), Bertolacci (6,5 e 6), Hiljemark (6), Laxalt (6 e 7), Rigoni (5,5 e 6), Pandev (5 e 5,5), Cofie (6), Lapadula (5 e 5,5).

Spal-Atalanta

Voti e pagelle

Spal: Meret (6,5), Costa (5,5 e 6), Felipe (6,5), Salamon (6), Cionek (7), Lazzari (7), Viviani (6,5), Everton (6 e 5,5), Grassi (6), Kurtic (6), Antenucci (6,5 e 6), Paloschi (6). Atalanta: Berisha (5,5), Gosens (6), Hateboer (5,5), Mancini (6), Masiello (5,5 e 6), Palomino (5,5), Barrow (6,5), Cristante (6), Freuler (6), De Roon (6,5), Gomez (6,5), Petagna (5), Cornelius (6).