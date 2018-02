La Juventus chiama, il Napoli risponde. Prosegue l'inseguimento in vetta alla classifica di serie A, in occasione della 25a giornata. 1-0 dei bianconeri nel derby di Torino risolto da Alex Sandro, stesso risultato dei partenopei sulla Spal (gol di Allan). Guardando anche alle altre gare, importante successo del Benevento sul Crotone (3-2, reti di Sandro, Viola e Diabate per i campani, Crociata e Benali per i calabresi), 2-1 del Bologna sul Sassuolo (Poli e Pulgar, di Babacar il momentaneo pari).

I posticipi, Atalanta-Fiorentina e Milan-Sampdoria, si chiudono rispettivamente con il pari dell’Atleti Azzurri d’Italia (Petagna e Badelj) e con la vittoria dei rossoneri (1-0, Bonaventura). Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Torino-Juventus.

Voti e pagelle.

Torino: Sirigu (6), De Silvestri (6 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), N'Koulou (6), Burdisso (6), Molinaro (5 e 5,5), Iago Falque (6), Baselli (5), Niang (6,5 e 5,5), Rincon (5,5 e 6), Obi (6 e 7), Acquah (6 e 5,5), Ansaldi (5,5 e 6), Belotti (5). Juventus: Szczesny (6), De Sciglio (5,5 e 6), Rugani (6,5), Chiellini (6 e 6,5), Asamoah (6,5 e 6), Khedira (6), Pjanic (6 e 7), Sturaro (6 e 6,5), Douglas Costa (5,5), Dybala (6 e 5,5), Higuain (sv), Bernardeschi (7,5), Alex Sandro (7 e 7,5).

Napoli-Spal.

Voti e pagelle.

Napoli: Reina (6), Hysaj (6), Albiol (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Koulibaly (6 e 6,5), Mario Rui (6), Allan (7 e 6,5), Jorginho (6), Hamsik (5,5), Zielinski (6 e 6,5), Callejon (6), Mertens (5,5 e 6), Insigne (6). Spal: Meret (6,5), Salamon (6 e 5,5), Felipe (5,5), Vicari (5,5 e 6), Lazzari (6 e 5,5), Schiattarella (6), Viviani (5,5), Grassi (5 e 6), Floccari (6 e sv), Dramé (5,5 e 5), Costa (6 e 5,5), Kurtic (5), Antenucci (5,5).

Milan-Sampdoria.

Voti e pagelle.

Milan: Donnarumma (6), Calabria (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Bonucci (6,5), Romagnoli (6,5 e 7), Rodriguez (5,5 e 4,5), Montolivo (6,5), Biglia (7 e 6,5), Bonaventura (7,5 e 7), Suso (7 e 6,5), Cutrone (6), Calhanoglu (7,5 e 7). Sampdoria: Viviano (6,5 e 7,5), Bereszynski (5 e 5,5), Silvestre (6), Ferrari (6 e 6,5), Murru (5), Barreto (4,5 e 5), Verre (5,5), Torreira (5,5 e 6), Linetty (5 e 5,5), Ramirez (4,5 e 5), Quagliarella (5 e 5,5), Zapata (5), Caprari (5 e 6).

Atalanta-Fiorentina.

Voti e pagelle.

Atalanta: Gollini (5,5), Mancini (6), Caldara (6), Palomino (6 dalla Gazza e sv dal Corriere), Castagne (6), De Roon (6 e 6,5), Freuler (6), Gosens (6 e 6,5), Cristante (5), Gomez (6 e 6,5), Petagna (6). Fiorentina: Sportiello (6), Milenkovic (5,5), Pezzella (6), Astori (6,5), Biraghi (5,5 e 5), Benassi (6), Badelj (7), Veretout (6,5), Chiesa (6 e 5,5), Simeone (5,5), Gil Dias (5).

Bologna-Sassuolo.

Voti e pagelle.

Bologna: Mirante (7), Krafth (5,5), Gonzalez (5,5), De Maio (6 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Torosidis (5 e 5,5), Dzemaili (5,5), Krejci (6 e sv), Pulgar (6 e 7), Poli (7), Falletti (5), Avenatti (5), Destro (6,5 e 6), Di Francesco (6 e 5,5). Sassuolo: Consigli (6,5 e 6), Lirola (6,5 e 6), Goldaniga (5), Acerbi (6), Peluso (6), Missiroli (6), Magnanelli (5,5 e 6), Duncan (5 e 6), Mazzitelli (5 e 6), Berardi (7 e 6), Babacar (6,5), Politano (6 e 6,5).

Benevento-Crotone.

Voti e pagelle.

Benevento: Puggioni (6), Venuti (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Tosca (6 e 6,5), Djimsiti (6,5), Letizia (6 e 5,5), Sagna (6), Viola (6,5 e 6), Sandro (6,5 e 7), Brignola (6), Djuricic (5,5), Diabatè (6,5 e 7), Parigini (5,5 e 6), Iemmello (6 e 6,5), Coda (5,5 e 6). Crotone: Cordaz (5,5), Faraoni (6), Ceccherini (5 e 5,5), Capuano (5 e 6), Martella (6), Benali (6,5), Ajeti (5 e 5,5), Barberis (5,5), Mandragora (5,5), Ricci (5,5 e 5), Nalini (6 e 5,5), Crociata (6,5 e 6), Budimir (5 e 5,5).

Genoa-Inter.

Voti e pagelle.

Genoa: Perin (6,5), Rosi (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Omeonga (6,5 e 6), Rossettini (6,5 e 6), Spolli (7 e 6,5), Zukanovic (6,5 e 7), Bertolacci (7 e 6,5), Hiljemark (6,5), Laxalt (6,5 e 7), Bessa (5,5), Pandev (7,5), Galabinov (6), Lapadula (6 e sv). Inter: Handanovic (5,5 e 5), D'Ambrosio (5 e 5,5), Ranocchia (5 e 5,5), Skriniar (5 e 4,5), Cancelo (6,5 e 6), Gagliardini (4,5 e 4), Vecino (4,5), Rafinha (6 e 5,5), Valero (4,5), Candreva (6), Karamoh (5,5 e 5), Eder (5,5 e 5).

Udinese-Roma.

Voti e pagelle.

Udinese: Bizzarri (6), Adnan (6 e 5,5), Balic (6 e 5,5), Danilo (6), Samir (5,5), Widmer (5,5), Barak (6,5 e 6), Fofana (5,5 e 5), Behrami (6,5 e 6), Jankto (5,5), De Paul (6,5 e 6), Stryger Larsen (6), Perica (5), Maxi Lopez (5 e 5,5). Roma: Alisson (7 e 7,5), Fazio (6 e 6,5), Florenzi (6,5 e 6), Jesus (6), Manolas (5,5 e 6,5), De Rossi (6), Strootman (6), Nainggolan (7 e 6,5), Pellegrini (6 e 6,5), Under (7 e 7,5), El Shaarawy (5 e 5,5), Perotti (6,5 e 7), Dzeko (6).

Chievo-Cagliari.

Voti e pagelle.

Chievo: Sorrentino (7 e 6,5), Bani (5,5 e 6), Cacciatore (6), Gamberini (6 e 6,5), Gobbi (6,5 e 6), Castro (6 e 6,5), Hetemaj (6 e 6,5), Radovanovic (6), Birsa (6 e 6,5), Giaccherini (7,5 e 6), Inglese (7,5 e 7), Pucciarelli (5,5 e 5), Meggiorini (6). Cagliari: Cragno (6,5), Andreolli (5), Ceppitelli (6), Castan (6,5 e 6), Lykogiannis (6), Barella (5,5 e 6), Dessena (5 e 5,5), Faragò (5,5), Ionita (5,5 e 6), Padoin (6 e 5,5), Joao Pedro (5,5), Sau (5 e 6), Pavoletti (6,5).