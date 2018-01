Il Napoli comincia con una vittoria il girone di ritorno, la Juventus fatica ma non è da meno, la Roma cade ancora, la Lazio ne approfitta. Questi i principali risultati della 20a giornata di serie A. 2-0 dei partenopei al Verona (Koulibaly e Callejon), 1-0 dei bianconeri a Cagliari (Bernardeschi), ko per 2-1 dei giallorossi contro l'Atalanta (Cornelius e De Roon, di Dzeko il gol della bandiera), 5-2 dei laziali sulla Spal (poker di Immobile e Luis Alberto, doppio Antenucci per i ferraresi).

Guardando alle altre gare il Milan vince ancora sul Crotone (1-0, Bonucci), 3-2 del Benevento sulla Sampdoria (doppio Coda e Brignola, di Caprari e Kownacki le reti blucerchiate), 1-0 del Genoa sul Sassuolo (Galabinov), 3-0 del Torino sul Bologna (De Silvestri, Niang e Iago Falque). Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Napoli-Verona.

Voti e pagelle.

Napoli: Reina (6), Albiol (7 dalla Gazzetta e 6 dal Corriere), Hysaj (6 e 6,5), Koulibaly (7 e 7,5), Mario Rui (6,5), Hamsik (6 e 6,5), Allan (7 e 6), Zielinski (6 e sv), Jorginho (6,5), Callejon (7), Insigne (7), Mertens (6). Verona: Nicolas (5,5 e 6), Caracciolo (5,5 e 6,5), Ferrari (5 e 5,5), Heurtaux (5,5 e 6,5), Romulo (6 e 5,5), Caceres (5,5), Buchel (5 e 6), Bessa (6), Calvano (5,5 e sv), Fares (5 e 6), Verde (5 e 5,5), Kean (4,5 e 5), Pazzini (5 e 6).

Cagliari-Juventus.

Voti e pagelle.

Cagliari: Rafael (6), Ceppitelli (6 e 6,5), Pisacane (5,5 e 6), Romagna (6 e 6,5), Barella (6,5 e 6), Cigarini (5,5), Faragò (6,5 e 6), Ionita (6,5 e 5,5), Sau (5,5), Padoin (5,5), Farias (6,5 e 6), Pavoletti (6 e 6,5). Juventus: Szczesny (7), Alex Sandro (6 e 5,5), Barzagli (6,5), Benatia (6), Chiellini (6 e 5,5), Khedira (5,5), Mandzukic (6,5 e 5,5), Pjanic (6 e 5,5), Matuidi (5,5 e 6), Bernardeschi (7), Dybala (5,5), Costa (7), Higuain (5,5 e 5).

Roma-Atalanta.

Voti e pagelle.

Roma: Alisson (6), Fazio (5), Florenzi (4,5), Manolas (5,5 e 6), Kolarov (5 e 5,5), Gonalons (4,5 e 4), Pellegrini (5 e 6), Schick (5 e 4), Strootman (5), Perotti (5), El Shaarawy (5,5), Dzeko (6). Atalanta: Berisha (6), Caldara (7), Hateboer (7 e 6), Palomino (6,5 e 6), Toloi (7 e 6,5), Freuler (7 e 6,5), Spinazzola (6,5), De Roon (6,5 e 6), Ilicic (7 e 6,5), Cristante (6), Gomez (6,5), Masiello (7 e 6,5), Cornelius (7), Petagna (6).

Spal-Lazio.

Voti e pagelle.

Spal: Gomis (5,5 e 5), Felipe (4,5 e 4), Mattiello (5,5 e 5), Vicari (4), Salamon (4), Rizzo (6 e 6,5), Lazzari (6 e 6,5), Schiattarella (5 e 6), Viviani (5 e 5,5), Costa (6), Grassi (4,5 e 5), Antenucci (6,5 e 7), Paloschi (5,5). Lazio: Strakosha (6,5), Basta (6,5 e 7), De Vrij (7 e 7,5), Lukaku (7), Radu (6,5), Luiz Felipe (6), Wallace (4 e 5), Leiva (7 e 7,5), Milinkovic (7), Anderson (6), Parolo (6,5), Alberto (8 e 7,5), Immobile (9).

Milan-Crotone.

Voti e pagelle.

Milan: Donnarumma (6,5), Bonucci (6,5), Calabria (7 e 6), Rodriguez (6 e 5,5), Romagnoli (6 e 6,5), Biglia (6), Kessie (6 e 5,5), Bonaventura (5,5 e 6), Calhanoglu (6,5), Suso (6,5), Cutrone (5,5 e 6), Kalinic (6 e 5). Crotone: Cordaz (5,5 e 5), Ceccherini (7 e 6), Martella (5), Sampirisi (5,5), Ajeti (6), Barberis (5,5), Mandragora (6), Rohden (5), Crociata (6), Stoian (5), Budimir (5,5 e 5), Simy (6 e sv), Trotta (5,5).

Torino-Bologna.

Voti e pagelle.

Torino: Sirigu (7), De Silvestri (7), Molinaro (6,5 e 6), N'Koulou (6,5), Burdisso (5 e 6), Moretti (6,5 e 6), Baselli (7 e 6,5), Obi (6), Acquah (6,5 e 6), Berenguer (7), Iago (6,5), Rincon (6 e 6,5), Niang (7). Bologna: Mirante (6), Gonzalez (5 e 4,5), Helander (4,5), Krafth (5), Mbaye (4,5 e 5), Poli (5,5 e 5), Pulgar (4), Di Francesco (5 e 4,5), Verdi (5 e 5,5), Okwonkwo (5,5 e 5), Palacio (5), Destro (5 e 4,5).

Benevento-Sampdoria.

Voti e pagelle.

Benevento: Belec (6,5 e 6), Costa (5,5 e 6,5), Billong (6 e 7), Djimsiti (6,5 e 7), Lucioni (6,5 e 7,5), Venuti (6 e 7), Viola (7 e 7,5), Lombardi (6 e 6,5), Memushaj (7 e 7,5), Coda (7,5 e 8), Puscas (5,5 e 6), D'Alessandro (7), Brignola (7,5). Sampdoria: Viviano (5,5 e 6), Ferrari (5,5 e 6), Regini (5 e 6), Sala (5), Silvestre (6), Barreto (5 e 6), Praet (5,5), Linetty (6 e 5,5), Torreira (5,5 e 5), Verre (5,5), Ramirez (6 e 6,5), Caprari (6 e 6,5), Kownacki (6 e 6,5), Quagliarella (6 e 6,5).

Genoa-Sassuolo.

Voti e pagelle.

Genoa: Perin (7), Biraschi (6 e 7), Rossettini (6,5), Spolli (6,5), Zukanovic (6), Bertolacci (6), Laxalt (6 e 5), Rigoni (6,5 e 6), Brlek (6), Lazovic (6 e 6,5), Pandev (6 e 6,5), Galabinov (6,5 e 7), Lapadula (5,5 e 6). Sassuolo: Consigli (6 e 6,5), Acerbi (6,5 e 5,5), Lirola (5,5 e 6,5), Peluso (6), Goldaniga (6), Duncan (5,5), Magnanelli (6,5 e 6), Missiroli (6), Politano (5,5 e 6,5), Berardi (5 e 5,5), Falcinelli (5 e 5,5), Matri (6,5).

Fiorentina-Inter.

Voti e pagelle.

Fiorentina: Sportiello (6 dalla Gazzetta e 6,5 dal Corriere), Laurini (5 e 6,5), Pezzella (6,5), Astori (6,5 e 7), Biraghi (6), Benassi (6 e 6,5), Badelj (5 e 6), Veretout (5,5 e 6), Chiesa (7), Simeone (6,5 e 7), Thereau (4,5 e 5), Eysseric (6,5 e 7), Babacar (6,5). Inter: Handanovic (6,5 e 7), Cancelo (7), Ranocchia (6,5 e 6), Skriniar (7 e 6,5), Santon (6 e 5), Vecino (5,5 e 5), Gagliardini (5), Joao Mario (4 e 4,5), Borja Valero (5 e 5,5), Perisic (5 e 6), Icardi (6,5 e 7,5), Dalbert (6), Nagatomo (6 e 5,5), Candreva (5 e sv).

Chievo-Udinese.

Voti e pagelle.

Chievo: Sorrentino (6), Cacciatore (6), Bani (7 e 6,5), Tomovic (5,5 e 5), Gobbi (6), Radovanovic (7,5 e 7), Bastien (6,5 e 7), Hetemaj (6), Birsa (6,5 e 6), Stepinski (6 e 5,5), Pellissier (6), Pucciarelli (5,5 e 5), Garritano (6 e sv). Udinese: Bizzarri (6,5 e 6), Nuytinck (5,5 e 6), Danilo (6), Samir (6), Widmer (6 e 5,5), Barak (5,5), Fofana (5 e 5,5), Jankto (5,5 e 6), Pezzella (5,5 e 6), Lasagna (5,5), De Paul (5,5), Perica (6 e sv).