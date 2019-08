Ci risiamo. Come ogni anno in questo periodo, torna il listone con tutti i giocatori eleggibili all'asta del fantacalcio, suddivisi per fasce di valore (un marchio di fabbrica per chi vi scrive, inventore e compilatore ormai da nove anni). Una base di studio, o anche uno specchietto riassuntivo che potrete tenere nascosto tra i vostri fogli anche in occasione della riunione di lega. Per ogni livello (in tutto tre più le scommesse), oltre ad indicarvi i componenti abbiamo inserito un breve commento per permettervi di comprendere a pieno i nostri parametri di valutazione e regolarvi di conseguenza.

Un'avvertenza necessaria prima di proseguire: anche per questa stagione, i trequartisti sono stati distribuiti tra centrocampo e attacco nel loro ruolo "originale" ed è lì che li troverete, visto che sono in pochi ad aver adottato l'implementazione del torneo pubblico Magic Gazzetta. Un'ultima cosa: se trovaste refusi, o giocatori mancanti, non esitate a chiedere/segnalare. Naturalmente il listone sarà aggiornato alla fine del mercato con tutti gli ultimi arrivi e i cambi di maglia.

Portieri

Prima fascia

Donnarumma (Milan), Gollini (Atalanta), Handanovic (Inter), Meret (Napoli), Sirigu (Torino), Szczesny (Juventus). Tutti i portieri dei top-club, con l'aggiunta di Sirigu che è stato protagonista di un super-campionato a guardia della porta del Toro.

Seconda fascia

Audero (Sampdoria), Cragno (Cagliari), Dragowski (Fiorentina), Lopez (Roma), Radu (Genoa), Strakosha (Lazio). In molti casi qualità alta, ma difese non sempre impeccabili. Un buon vice da aggiungere a un top in leghe medio-piccole, oppure giocatori cui affidarsi senza troppe remore quando la concorrenza è alta.

Terza fascia

Berisha (Spal), Consigli (Sassuolo), Gabriel (Lecce), Musso (Udinese), Sepe (Parma), Silvestri (Verona), Skorupski (Bologna). Situazioni limite, soprattutto a causa di difese a rischio imbarcate.

Scommesse

Joronen (Brescia). Scommessa rischiosa quest'anno. Cellino crede molto in questo giovane portiere prelevato dal Copenhagen, al punto di aver speso 6 milioni di euro per lui. Resta comunque l'estremo difensore di una neo-promossa.

Difensori

Prima fascia

Acerbi (Lazio), Alex Sandro (Juventus), Bonucci (Juventus), Castagne (Atalanta), Chiellini (Juventus), De Ligt (Juventus), De Vrij (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Fazio (Roma), Florenzi (Roma), Godin (Inter), Hateboer (Atalanta), Izzo (Torino), Kolarov (Roma), Koulibaly (Napoli), Mancini (Roma), Manolas (Napoli), Romagnoli (Milan), Skriniar (Inter). Giocatori top-class, rendimento elevato e qualche gol che non guasta mai.

Seconda fascia

Alves (Parma), Biraghi (Fiorentina), Calabria (Milan), Criscito (Genoa), D'Ambrosio (Inter), Danilo (Juventus), Danilo (Bologna), De Silvestri (Torino), Dijks (Bologna), Fares (Spal), Ferrari G. (Sassuolo), Ghoulam (Napoli), Gosens (Atalanta), Hernandez (Milan), Lirola (Fiorentina), Masiello (Atalanta), Milenkovic (Fiorentina), Murillo (Sampdoria), Murru (Sampdoria), Nkoulou (Torino), Pezzella (Fiorentina), Romero (Genoa), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta). Difensori con un ottimo rapporto qualità-prezzo, che possono aspirare in virtù di bonus e buoni voti a salire di grado.

Terza fascia

Adjapong (Sassuolo), Aina (Torino), Almici (Verona), Asamoah (Inter), Bani (Bologna), Barreca (Genoa), Bastoni (Inter), Bastos (Lazio), Bereszynski (Sampdoria), Biraschi (Genoa), Bocchetti (Verona), Cacciatore (Cagliari), Calabresi (Bologna), Caldara (Milan), Calderoni (Lecce), Ceccherini (Fiorentina), Ceppitelli (Cagliari), Chiriches (Napoli), Cionek (Spal), Colley (Sampdoria), Conti (Milan), Crescenzi (Verona), Dalbert (Inter), Dawidowicz (Verona), De Maio (Udinese), De Sciglio (Juventus), Demiral (Juventus), Depaoli (Sampdoria), Dickmann (Spal), Dimarco (Inter), Djidji (Torino), Djimsiti (Atalanta), Duarte (Milan), Durmisi (Lazio), El Yamiq (Genoa), Empereur (Verona), Faraoni (Verona), Felipe (Spal), Ferrari A. (Sampdoria), Fiamozzi (Lecce), Gagliolo (Parma), Gallo (Lecce), Gastaldello (Brescia), Gazzola (Parma), Ghiglione (Genoa), Goldaniga (Sassuolo), Gunter (Verona), Hysaj (Napoli), Iacoponi (Parma), Juan Jesus (Roma), Klavan (Cagliari), Larsen (Udinese), Laurini (Parma), Laxalt (Milan), Lucioni (Lecce), Lukaku (Lazio), Luperto (Napoli), Lykogiannis (Cagliari), Magnani (Brescia), Maksimovic (Napoli), Mario Rui (Napoli), Marlon (Sassuolo), Martella (Brescia), Marusic (Lazio), Mateju (Brescia), Mattiello (Cagliari), Mbaye (Bologna), Meccariello (Lecce), Musacchio (Milan), Nuytinck (Udinese), Opoku (Udinese), Palomino (Atalanta), Patric (Lazio), Paz (Bologna), Peluso (Sassuolo), Pezzella Giu. (Udinese), Pisacane (Cagliari), Radu (Lazio), Ranocchia (Inter), Rasmussen (Fiorentina), Reca (Atalanta), Regini (Sampdoria), Rodriguez (Milan), Rogerio (Sassuolo), Romagna (Cagliari), Rossettini (Lecce), Rrahmani (Verona), Rugani (Juventus), Sabelli (Brescia), Sala (Sampdoria), Samir (Udinese), Santon (Roma), Strinic (Milan), Ter Avest (Udinese), Terzic (Fiorentina), Tonelli (Napoli), Tripaldelli (Sasusolo), Troost-Ekong (Udinese), Vaisanen (Spal), Vicari (Spal), Vitale (Verona), Wallace (Lazio), Zapata (Genoa). Giocatori interessanti per completare il reparto, ma occhio a non spendere troppo per il loro acquisto.

Scommesse

Benzar (Lecce), Bonifazi (Torino), Bremer (Torino), Chabot (Sampdoria), Chancellor (Brescia), Cistana (Brescia), Denswil (Bologna), Dermaku (Parma), Gravillon (Sassuolo), Ibanez (Atalanta), Igor Julio (Spal), Luiz Felipe (Lazio), Lyanco (Torino), Pajac (Cagliari), Pellegrini (Cagliari), Rodrigo Becau (Udinese), Toljan (Sassuolo), Tomiyasu (Bologna), Varnier (Atalanta), Vavro (Lazio), Venuti (Fiorentina), Vera (Lecce). Qualche credito lo investiremmo: potrebbe rivelarsi ben speso.

Centrocampisti

Prima fascia

Barella (Inter), Benassi (Fiorentina), Callejon (Napoli), Castro (Cagliari), Chiesa (Fiorentina), Cristante (Roma), De Paul (Udinese), Duncan (Sassuolo), Gomez (Atalanta), Kessié (Milan), Lazzari (Lazio), Milinkovic-Savic (Lazio), Nainggolan (Cagliari), Paquetà (Milan), Pjanic (Juventus), Pulgar (Fiorentina), Rabiot (Juventus), Ramsey (Juventus), Ruiz (Napoli), Suso (Milan), Under (Roma), Veretout (Roma), Zaniolo (Roma), Zielinski (Napoli). Tra conferme e possibili exploit, si tratta del top.

Seconda fascia

Allan (Napoli), Ansaldi (Torino), Badelj (Fiorentina), Baselli (Torino), Bennacer (Milan), Bernardeschi (Juventus), Brozovic (Inter), Calhanoglu (Milan), Can (Juventus), De Roon (Atalanta), Diawara (Roma), Douglas Costa (Juventus), Dzemaili (Bologna), Ekdal (Sampdoria), Fofana (Udinese), Freuler (Atalanta), Khedira (Juventus), Kluivert (Roma), Krunic (Milan), Kucka (Parma), Kurtic (Spal), Lazaro (Inter), Leiva (Lazio), Luis Alberto (Lazio), Lulic (Lazio), Mandragora (Udinese), Meite (Torino), Nandez (Cagliari), Obiang (Sassuolo), Parolo (Lazio), Pasalic (Atalanta), Pastore (Roma), Pellegrini (Roma), Perotti (Roma), Poli (Bologna), Ramirez (Sampdoria), Schone (Genoa), Sensi (Inter), Soriano (Bologna), Traorè (Sassuolo), Vecino (Inter), Verdi (Torino), Verre (Verona).

Giocatori in grado di assicurare voti alti e bonus.

Terza fascia

Badu (Verona), Balic (Udinese), Barak (Udinese), Barillà (Parma), Barreto (Sampdoria), Bentancur (Juventus), Berenguer (Torino), Berisha (Lazio), Bessa (Verona), Biglia (Milan), Birsa (Cagliari), Bonaventura (Milan), Borini (Milan), Borja Valero (Inter), Bourabia (Sassuolo), Bradaric (Cagliari), Brugman (Parma), Candreva (Inter), Capezzi (Sampdoria), Castillejo (Milan), Cataldi (Lazio), Cigarini (Cagliari), Coulibaly (Udinese), Cristoforo (Fiorentina), Cuadrado (Juventus), D'Alessandro (Spal), Dabo (Fiorentina), Danzi (Verona), Deiola (Cagliari), Dessena (Brescia), Djuricic (Sassuolo), Donsah (Bologna), Faragò (Cagliari), Gagliardini (Inter), Grassi (Parma), Hiljemark (Genoa), Ingelsson (Udinese), Ionita (Cagliari), Jajalo (Udinese), Jankto (Sampdoria), Lazovic (Verona), Lerager (Genoa), Linetty (Sampdoria), Locatelli (Sassuolo), Magnanelli (Sassuolo), Marrone (Verona), Matuidi (Juventus), Mazzitelli (Sassuolo), Missiroli (Spal), Munari (Parma), Murgia (Spal), Oliva (Cagliari), Pandev (Genoa), Pessina (Atalanta), Radovanovic (Genoa), Rigoni (Parma), Rincon (Torino), Rog (Cagliari), Romulo (Genoa), Saponara (Genoa), Scozzarella (Parma), Sturaro (Genoa), Svanberg (Bologna), Tabanelli (Lecce), Tachtisidis (Lecce), Tremolada (Brescia), Younes (Napoli), Valdifiori (Spal), Valoti (Spal), Valzania (Atalanta), Veloso (Verona), Vieira (Sampdoria), Zaccagni (Verona). Pedine interessanti con cui far quadrare i conti.

Scommesse

Agudelo (Genoa), Anderson (Lazio), Bisoli (Brescia), Cassata (Genoa), Castrovilli (Fiorentina), Elmas (Napoli), Henderson (Verona), Hernani (Parma), Jony (Lazio), Kulusevski (Parma), Lukic (Torino), Machin (Parma), Majer (Lecce), Malinovskiy (Atalanta), Mancosu (Lecce), Maroni (Sampdoria), Montiel (Fiorentina), Ndoj (Brescia), Petriccione (Lecce), Schouten (Bologna), Shakhov (Lecce), Spalek (Brescia), Thorsby (Sampdoria), Tonali (Brescia), Zmrhal (Brescia), Zurkowski (Fiorentina).

Almeno un paio di elementi top potreste individuarli.

Attaccanti

Prima fascia

Belotti (Torino), Caputo (Sassuolo), Immobile (Lazio), Lukaku (Inter), Pavoletti (Cagliari), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Quagliarella (Sampdoria), Ronaldo (Juventus), Zapata (Atalanta). Attaccanti da 15-20 gol.

Seconda fascia

Donnarumma (Brescia), Dybala (Juventus), Dzeko (Roma), Farias (Lecce), Gervinho (Parma), Iago Falque (Torino), Ilicic (Atalanta), Inglese (Parma), Insigne (Napoli), Lasagna (Udinese), Martinez (Inter), Muriel (Atalanta), Nestorovski (Udinese), Sansone (Bologna), Zaza (Torino).

Giocatori da doppia cifra (quasi) assicurata.

Terza fascia

Babacar (Sassuolo), Barrow (Atalanta), Berardi (Sassuolo), Boateng (Fiorentina), Caicedo (Lazio), Caprari (Sampdoria), Cornelius (Parma), Correa (Lazio), Defrel (Roma), Destro (Bologna), Di Carmine (Verona), Di Francesco (Spal), Di Gaudio (Verona), Falcinelli (Bologna), Falletti (Bologna), Favilli (Genoa), Floccari (Spal), Gabbiadini (Sampdoria), Higuain (Juventus), Icardi (Inter), Joao Pedro (Cagliari), Kouame (Genoa), Lapadula (Lecce), Mandzukic (Juventus), Matri (Sassuolo), Morosini (Brescia), Ounas (Napoli), Palacio (Bologna), Paloschi (Spal), Parigini (Torino), Politano (Inter), Pussetto (Udinese), Ragusa (Verona), Sanabria (Genoa), Santander (Bologna), Schick (Roma), Siligardi (Verona), Simeone (Fiorentina), Teodorczyk (Udinese), Thereau (Fiorentina). Attaccanti di complemento: gol sempre utili.

Scommesse

Aye (Brescia), Boga (Sassuolo), Bonazzoli (Sampdoria), Brignola (Sassuolo), Falco (Lecce), Han (Cagliari), Karamoh (Parma), La Mantia (Lecce), Leao (Milan), Lo Faso (Lecce), Moncini (Spal), Orsolini (Bologna), Pinamonti (Genoa), Skov Olsen (Bologna), Sottil (Fiorentina), Sprocati (Parma), Torregrossa (Brescia), Tutino (Verona), Vlahovic (Fiorentina). Scommettiamo su almeno un paio di doppie cifre.