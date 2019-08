Il campionato è ormai alle porte e per tutti gli appassionati di fantacalcio è il momento degli ultimi ritocchi in vista dell'asta che decreterà l'inizio della stagione (avete dato un'occhiata al nostro listone?). Nuovi arrivi, giocatori in bilico e a rischio esclusione, probabili formazioni e possibili sorprese. Proprio su quest'ultime vogliamo concentrarci oggi. Ovvero su quegli elementi che, pur non partendo in prima fila nelle gerarchie, potrebbero giocare un ruolo da protagonista.

In tal senso, abbiamo provato a selezionarne uno per ognuna delle 20 squadre di serie A. Ce n'è per tutti i gusti, tra novità del calciomercato, possibili "ripescaggi" di rose profonde, elementi promossi dalla Primavera e in rampa di lancio, giocatori in definitiva ripresa da lunghi e fastidiosi infortuni. Scopriamoli insieme più nel dettaglio.