Weekend da maxi-spezzatino alle porte per la serie A e il fantacalcio. Venticinquesima giornata che prende il via questo pomeriggio con Udinese-Roma alle 15, con Chievo-Cagliari (ore 18) e Genoa-Inter (20.45) a seguire. Torino-Juventus è l'anticipo delle 12.30 di domenica; dalle 15 poi Benevento-Crotone, Bologna-Sassuolo e Napoli-Spal. Alle 18, quindi, è il turno di Atalanta-Fiorentina e Milan-Sampdoria alle 20.45. Completa il quadro Lazio-Verona lunedì alle 20.45. Di seguito, dunque, il dettaglio delle probabili formazioni squadra per squadra, con a margine l'indicazione dei giocatori consigliati e sconsigliati per il vostro fantacalcio. In caso di dubbi o perplessità, scriveteci pure nello spazio commenti, vi risponderemo a stretto giro.

Udinese-Roma.

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri, Larsen, Danilo, Samir, Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Pezzella, De Paul, Lopez. Roma (4-2-3-1): Alisson, Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov, De Rossi, Pellegrini, Under, Nainggolan, El Shaarawy, Dzeko.

Consigliati e sconsigliati.

Sì Widmer e Behrami, Kolarov e Under. No Pezzella e De Rossi

Chievo-Cagliari.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino, Cacciatore, Bani, Gamberini, Gobbi, Castro, Radovanovic, Hetemaj, Birsa, Meggiorini, Inglese. Cagliari (3-5-2): Cragno, Andreolli, Ceppitelli, Castan, Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis, Joao Pedro, Pavoletti.

Consigliati e sconsigliati.

Sì Bani e Castro, Castan e Barella. No Cacciatore e Lykogiannis

Genoa-Inter.

Genoa (3-5-2): Perin, Rossettini, Spolli, Zukanovic, Rosi, L.Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt, Pandev, Galabinov. Inter (4-2-3-1): Handanovic, Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio, Gagliardini, Vecino, Candreva, Borja Valero, Karamoh, Eder.

Consigliati e sconsigliati.

Sì Laxalt e Bertolacci, Karamoh e Skriniar. No Zukanovic e Vecino

Torino-Juventus.

Torino (4-1-4-1): Sirigu, De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro, Rincon, Iago Falque, Baselli, Obi, Ansaldi, Belotti. Juventus (4-3-3): Buffon, De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Marchisio, Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Consigliati e sconsigliati.

Sì Iago e N'Koulou, Benatia e Douglas Costa. No Baselli e Marchisio

Benevento-Crotone.

Benevento (4-3-3): Puggioni, Sagna, Djimsiti, Costa, Letizia, Memushaj, Sandro, Djuricic, Guilherme, Brignola, Coda. Crotone (4-3-3): Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, Barberis, Mandragora, Benali, Ricci, Trotta, Nalini.

Consigliati e sconsigliati.

Sì Brignola e Letizia, Benali e Capuano. No Sagna e Faraoni

Bologna-Sassuolo.

Bologna (4-3-3): Mirante, Krafth, Gonzalez, De Maio, Torosidis, Poli, Pulgar, Dzemaili, Orsolini, Destro, Di Francesco. Sassuolo (4-3-3): Consigli, Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Berardi, Babacar, Politano.

Consigliati e sconsigliati.

Sì Dzemaili e Di Francesco, Missiroli e Babacar. No De Maio e Lirola

Napoli-Spal.

Napoli (4-3-3): Reina, Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui, Allan, Jorginho, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne. Spal (3-5-1-1): Meret, Salamon, Felipe, Vicari, Lazzari, Viviani, Everton Luiz, Grassi, Costa, Kurtic, Antenucci.

Consigliati e sconsigliati.

Sì Koulibaly e Callejon, Lazzari e Antenucci. No Hysaj e Costa

Atalanta-Fiorentina.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha, Toloi, Caldara, Masiello, Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola, Cristante, Ilicic, Petagna. Fiorentina (4-3-3): Sportiello, Milenkovic, Pezzella, Astori, Biraghi, Benassi, Badelj, Veretout, Gil Dias, Simeone, Chiesa.

Consigliati e sconsigliati.

Sì Cristante e Caldara, Veretout e Chiesa. No Toloi e Gil Dias

Milan-Sampdoria.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Locatelli, Biglia, Bonaventura, Suso, Cutrone, Calhanoglu. Sampdoria (4-3-1-2): Viviano, Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru, Barreto, Torreira, Linetty, Ramirez, Quagliarella, Zapata.

Consigliati e sconsigliati.

Sì Suso e Calhanoglu, Torreira e Quagliarella. No Locatelli e Zapata

Lazio-Verona.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha, Wallace, De Vrij, Radu, Marusic, Murgia, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic, Luis Alberto, Immobile. Verona (4-4-2): Nicolas, Romulo, Caracciolo, Vukovic, Fares, Aarons, Valoti, Buchel, Matos, Petkovic, Kean.

Consigliati e sconsigliati.

Sì Luis Alberto e De Vrij, Kean e Romulo. No Wallace e Valoti