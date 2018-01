Il pari con il Chievo ha interrotto la striscia di cinque successi consecutivi (contro Crotone, Benevento, Inter, Verona e Bologna) ottenuti dall'arrivo di Oddo (subito dopo il ko all'esordio con il Napoli), ma non mina la considerazione di un'Udinese che sembra finalmente in grado di esprimere tutto il suo potenziale. E forse anche oltre. Un'ascesa importante, coincisa con la variazione del sistema tattico e il lancio di alcuni elementi che, nella precedente, gestione Delneri erano rimasti in ombra.

Proprio il passaggio a una linea a tre di difesa, con due esterni in grado di far le due fasi, l'aggiunta di un centrocampo folto e di piedi buoni e di un sistema offensivo molto dinamico ha permesso ai friulani di fare un balzo significativo in classifica sino a ridosso della zona europea. Una crescita, come dicevamo, coincisa con l'esaltazione di alcuni singoli che adesso diventano di attualità in chiave asta di riparazione del fantacalcio.

Pezzo pregiato Barak.

Di Antonin Barak, centrocampista ceco classe '94, vi avevamo parlato già lo scorso 10 dicembre, quando la sintonia con Oddo era sembrata subito perfetta. Sensazioni confermate dal successivo mese di gare. Il suo score adesso parla di 6 gol e due assist in 17 gare, con 6,35 di media e 7,41 di fantamedia. Prima dell'1-1 col Chievo per lui quattro gol in tre partite, ma soprattutto un andamento statistico di rilievo considerando le due sole insufficienze non gravi ricevute sin qui.

Lasagna, l'artigiano del gol.

Anche per l'ex giocatore del Carpi, già capace di superare il suo top-score in serie A (sette contro cinque della stagione d'esordio), l'arrivo del nuovo tecnico ha significato una maggiore esaltazione del gioco offensivo. Prova ne siano i cinque gol in altrettante partite tra la 15a e la 19a giornata. Maglia da titolare assicurata e un rendimento pari a 6,15 di media, 7,41 di fantamedia, 7 gol, 1 assist.

Nuytinck e gli altri.

Il passaggio alla difesa a tre, infine, ha regalato una maglia da titolare anche all'olandese Nuytinck. Classe '90, compone una linea estremamente solida con Danilo e Samir. Cifre di riguardo anche per il suo campionato: 6,1 e 6,33, 1 gol e 1 assist. Jankto (6,19 e 6,83) e De Paul (6,26 e 7,18) non costiuiscono più una sorpresa, da rimarcare per il secondo però il frequente avanzamento sulla stessa linea di Lasagna. Molto bene anche l'esperto Bizzarri tra i pali.