Il calciomercato di gennaio chiude i battenti e, a seconda delle diverse esigenze, tutte le squadre sono state interessate da movimenti in entrata e in uscita. C'è chi ha dovuto premere sull'acceleratore, provando a rimediare ad errori estivi (leggi neo-promosse), chi ha dovuto giocare in difesa tra solidità della rosa ed esigenze del fair play finanziario (la Roma che alla fine ha tenuto Dzeko) e chi ne ha approfittato per pianificare il futuro (su tutte Napoli e Juventus, con i primi che hanno posticipato l'arrivo di Younes).

In ogni caso il prossimo turno di serie A terrà a battesimo diversi volti nuovi. Alcuni hanno già esordito, altri lo faranno. L'attesa riguarda soprattutto l'inserimento nei sistemi di Spalletti di Rafinha, unico potenziale top player arrivato in questa finestra di mercato, ma anche altri movimenti "minori" potrebbero attirare le attenzioni dei fantallenatori. È proprio per loro che abbiamo provato a fare il punto su come cambiano le 20 di A. Un agevole vademecum per la vostra asta di riparazione del fantacalcio.

Atalanta.

Più cessioni che ingressi. Sono partiti Orsolini (Bologna), Kurtic, Dramé (entrambi in direzione Ferrara) e Vido (Cittadella). In ingresso l'operazione Rizzo (Spal), utile ad allungare le rotazioni sulla trequarti, in alternativa a Ilicic e Cristante, oltre all'esterno di difesa Mattiello (Spal), da seguire viste sue potenzialità.

Benevento.

Il presidente Vigorito ha spinto sul fronte delle entrate con gli arrivi di Puggioni (Sampdoria) tra i pali, Tosca (Betis Siviglia) e Billong (Maribor) in difesa, Sandro (Antalyasport), Diabaté (Osmanlispor), Djuricic (Sampdoria) a centrocampo e Guilherme (Legia) in attacco per tentare un'impresa disperata. Hanno salutato, invece, Chibsah (Frosinone) e soprattutto Ciciretti (Parma). Gli innesti hanno già prodotto effetti sulla formazione titolare (Billong, Djuricic e Guilherme dall'inizio col Torino e Sandro a subentrato gara in corso).

Bologna.

Un innesto per reparto (eccetto in difesa): Paz (Newell's) e Simone Romagnoli (Empoli) in prima linea, Dzemaili (Montreal) a centrocampo e Orsolini (Atalanta) davanti. Hanno salutato Taider (Montreal) e Petkovic (Verona). Nessun dubbio sulla titolarità dello svizzero, mentre Orsolini permetterà di allungare le rotazioni dopo l'infortunio di Verdi (che sarà sostituito da Palacio).

Cagliari.

Partiti Capuano (Crotone) e Melchiorri (Carpi), l'innesto più rilevante riguarda la difesa con Castan (Roma) già promosso titolare. Gli altri volti nuovi sono quelli di Cofie (Genoa) e Lykogiannis (Sturm Graz) a centrocampo e Ceter (Independiente Santa Fé) per l'attacco: essenzialmente rincalzi.

Crotone.

I nuovi arrivi, uno per reparto, Capuano (Cagliari), Benali (Pescara), Ricci (Genoa) hanno già modificato in toto la formazione base dei calabresi contribuendo ai quattro punti ottenuti nelle ultime due gare. Hanno salutato Kotnik e Cabrera senza determinare conseguenze. Nelle ultime ore, infine, si è aggiunto alla compagnia anche il Primavera milanista Zanellato, destinato a un ruolo da comprimario.

Chievo.

Il colpo sulle ultime battute di mercato è di quelli a sensazione: Giaccherini a rinforzare il reparto offensivo. E il fantacalcio riacquista così un elemento di grande interesse!

Fiorentina.

L'arrivo del centrocampista Dabo, classe '92, dal Saint-Etienne consentirà di far rifiatare Veretout e Benassi, allungando le rotazioni in mediana e poco più. Falcinelli (Sassuolo), al posto di Babacar, ricoprirà lo stesso ruolo di prima alternativa a Simeone.

Genoa.

Pereira (Benfica) in difesa, Medeiros (Sporting), Hiljemark (Panathinaikos) e Bessa (Verona) a centrocampo sono solo alternative al gruppo di titolari sui quali ha da tempo puntato i riflettori Ballardini. Qualche possibilità in più per l'ex veronese, inseguito a lungo e strappato alla concorrenza della Sampdoria.

Inter.

Lisandro Lopez (Benfica) e Rafinha (Barcellona) sono elementi di qualità che aspirano a una maglia da titolare. Più possibilità per il secondo, visto il disperato bisogno di piedi buoni nel vivo della manovra di Spalletti.

Juventus.

Nessun movimento.

Lazio.

L'arrivo di Caceres permetterà di trovare maggiore stabilità in una retroguardia non all'altezza del miglior attacco della serie A.

Milan.

Mercato fermo dopo l'abbuffata estiva.

Napoli.

È sfumato Verdi per dare una mano sugli esterni, è partito Maksimovic (Spartak Mosca) ormai finito nel dimenticatoio.

Roma.

È rimasto Dzeko, sono partiti Emerson (Chelsea) e Castan (Cagliari), non si registrano effetti sulla formazione titolare. Jonathan Silva (Sporting Lisbona) arriva per coprire le spalle a Kolarov.

Sampdoria.

Nessun movimento degno di nota. Cambia il portiere di riserva con l'arrivo di Belec (Benevento) e il passaggio in Campania di Puggioni.

Sassuolo.

Novità Lemos (Las Palmas) in difesa, dopo il ritiro di Cannavaro e la cessione di Gazzola al Parma. Un innesto buono ad allungare le rotazioni. Babacar (Fiorentina) può giocarsi chance importanti di titolarità.

Spal.

Sono arrivati Dramé e Kurtic dall'Atalanta, Cionek dal Palermo, Everton Luiz dal Partizan e Cuomo dalla Sampdoria. Kurtic è l'elemento in grado di elevare il livello della formazione titolare, insieme a Cionek entrambi già titolari da un paio di giornate.

Torino.

Nessun movimento degno di nota.

Udinese.

L'arrivo di Zampano (Pescara) sugli esterni consente di allungare le rotazioni.

Verona.

Vukovic (Olympiakos), Matos (Udinese) e Petkovic (Bologna) hanno già conquistato una maglia da titolare, Boldor (Montreal) è un'alternativa per la difesa dopo la partenza di Caceres. Da segnalare anche la cessione nella Liga di Pazzini, finito da inizio stagione ai margini nelle scelte di Pecchia.