Dopo aver colpito diverse squadre in passato, tra le quali anche Galatasaray, Dnipro, Stella Rossa e Partizan, l'Uefa ha punito anche il Panathinaikos con il massimo della pena: l'esclusione dalle competizioni europee per il prossimo triennio. A determinare la cancellazione del nome della formazione di Atene dalle prossime edizioni della Champions e dell'Europa League, è stato il famigerato Fair Play Finanziario: entrato in azione a causa di alcuni debiti economici che il club greco aveva contratto negli anni e mai cancellato. A comunicare ufficialmente la decisione, è stata proprio l'Uefa attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale.

L'annuncio dell'Uefa

La Camera Giudicatoria ha confermato che il Panathinaikos FC ha violato i regolamenti UEFA sulle Licenze per Club e Fair Play Finanzario in merito alla presenza di posizioni debitorie scadute, e ha pertanto deciso di escludere il Panathinaikos FC dalla partecipazione alle prossime competizioni UEFA per club alle quali si qualificherà nelle prossime tre (3) stagioni (ovvero per le stagioni 2018/19, 2019/20 e 2020/21). Tale decisione sarebbe stata rivista nel caso in cui entro il 1° marzo il club fosse stato in grado di pagare i debiti oppure avesse raggiunto un accordo con i creditori in relazione agli importi identificati come debiti scaduti al 30 settembre 2017.

Per la società greca anche una multa

Per il club del presidente Vasilis Konstantinou, che in questa stagione rischia comunque di rimanere fuori dalle coppe (a causa dell'attuale settimo posto in campionato della formazione di Marinos Ouzounidis) e che dovrà anche pagare una multa di 200mila euro, la punizione era nell'aria dopo che la Camera Giudicatoria aveva già deciso l'esclusione dalle coppe nello scorso dicembre. Una decisione a suo tempo congelata, che è entrata in vigore soltanto ora dopo che il Panathinaikos non è riuscito a soddisfare le condizioni stabilite e imposte dall'Uefa.