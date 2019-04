A distanza di mesi dalla tragedia del Ponte Morandi, la città di Genova è pronta a ricordare ancora una volta le vittime del crollo e a partecipare con i suoi cittadini a "Facciamo squadra per Genova": un evento organizzato dai due club genovesi, sotto la supervisione del comune del capoluogo ligure, per raccogliere fondi da destinare alle aziende e alle attività commerciali che hanno subìto danni in quel maledetto 14 agosto 2018. La sera di lunedì 27 maggio, con inizio alle ore 20.30, allo stadio Ferraris verrà infatti giocata una partita benefica davvero particolare e unica. Da una parte ci sarà una squadra chiamata "Genova" e composta da giocatori delle attuali rose di Prandelli e Giampaolo, dall'altra una selezione di grandi ex del passato di Genoa e Samp, ancora in attività, che entreranno in campo con la formazione denominata "Superba".

Le parole del sindaco

Preceduta da uno spettacolo, la serata avrà dunque l'obiettivo di riunire club e tifosi sotto la bandiera della solidarietà e aiutare chi è stato messo maggiormente in difficoltà dalla disgrazia della scorsa estate. L’iniziativa è stata presentata nelle scorse ore presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria, alla presenza di Marco Bucci, sindaco di Genova. "Ringrazio le società e gli organizzatori che, anche in questa manifestazione, rappresentano davvero quel senso di ‘fare squadra' che ha contraddistinto l’impegno di Genova – ha dichiarato il primo cittadino – Ci siamo rimboccati le maniche offrendo un esempio all’Italia e al mondo di come certe cose devono essere affrontate e come da un problema si costruisce un’opportunità per vincere tutti insieme".

L'appello di Massimo Ferrero

Tra i presenti in occasione della conferenza stampa, anche l'ad del Genoa Alessandro Zarbano e il presidente Massimo Ferrero: "Questo evento va oltre il derby e va a favore dell’amore per una città che ha perso molto ma non la dignità – ha dichiarato il numero uno blucerchiato – Faccio un appello affinché il 27 ci sia allo stadio l’Italia intera, l’Italia che lavora". I biglietti per "Facciamo squadra per Genova" avranno un costo di 5 euro per le gradinate e di 10 euro per i distinti, e si potranno acquistare sui circuiti TicketOne e LisTicket.