Al termine di Sampdoria-Parma 2-0, ulteriori buone notizie per i tifosi blucerchiati. Il presidente Massimo Ferrero, con la conferma del ds Carlo Osti, ha annunciato il rinnovo contrattuale di Fabio Quagliarella. L'esperto bomber che ha trovato la rete anche nel match contro i Ducali si legherà dunque alla Samp fino al 2020. Una situazione che sembra spegnere le indiscrezioni di calciomercato relative all'interesse del Milan nei confronti di Quagliarella che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza.

Fabio Quagliarella rinnova il contratto con la Sampdoria

In Sampdoria-Parma, Fabio Quagliarella ha trovato il 9° gol del suo super campionato. Un rendimento super per il numero 27, vero e proprio perno della formazione di Giampaolo. Nelle ultime settimane, il nome dell'ex di Juventus e Napoli è finito al centro di numerose indiscrezioni di mercato. A spegnerle ci ha pensato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, intervenuto nel post-partita ai microfoni di Dazn. Il patron blucerchiato ha rivelato che è tutto fatto per il rinnovo di Quagliarella fino al 2020: "Tutto fatto. Sono molto soddisfatto, come sempre. Il nostro attaccante non si tocca, prestissimo il rinnovo sarà ufficiale".

Perché Quagliarella ha rinnovato con la Sampdoria

La conferma del prolungamento del matrimonio tra la Samp e Quagliarella ( in precedenza scadeva nel 2019) che dovrebbe continuare a guadagnare 1.2 milioni di euro all'anno, è arrivata anche dal direttore sportivo Osti: "Le parti vogliono prolungare il rapporto, questo fa molto piacere perché verrà allungato il contratto che lega la nostra società a Fabio Quagliarella. Ci tengo a precisare che non è soltanto un rapporto contrattuale e professionale: alla base c'è grande stima del club per un grande calciatore ma soprattutto per un grandissimo uomo".

Quagliarella, niente da fare per il Milan

Una doccia fredda dunque per il Milan. Il club rossonero a caccia di un attaccante per la finestra di calciomercato di gennaio, dopo il no di Zlatan Ibrahimovic, ha messo nel mirino anche Quagliarella. Il bomber però non sembra intenzionato a muoversi da Genova, una situazione confermata anche dal rinnovo, che fa di Quagliarella ancor di più uno degli idoli della curva blucerchiata.