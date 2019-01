Con nove punti di vantaggio sul Napoli e con l'ottavo di finale di Champions League da giocare contro l'Atletico Madrid, la Juventus del capocannoniere Cristiano Ronaldo viaggia spedita verso un altro anno ricco di soddisfazioni. Sul dualismo tra i bianconeri e la squadra di Carlo Ancelotti, ha voluto dire la sua anche il grande doppio ex Fabio Cannavaro.

"Sembrava davvero che Napoli ed Inter potessero bloccare la corazzata Juventus, invece sembra davvero complicato costringere i bianconeri a fermarsi – ha spiegato l'attuale tecnico del Guangzhou Evergrande al quotidiano napoletano "Il Mattino" – La Juventus ha il merito di capire i momenti: hanno preso Cristiano Ronaldo sapendo che c’era bisogno di una nuova iniezione di entusiasmo per proseguire questo cammino da invincibili. Per fermare adesso la Juve, il Napoli deve prendere solo Messi. Il club azzurro può vincere lo Scudetto solo se la Juve lo regala".

Juve e Napoli in Europa e il razzismo in Italia

"Champions alla Juventus ed Europa League al Napoli? Non male come accoppiata. E peraltro, secondo me, è anche possibile. Io sono stato l’ultimo a vincere quella che nel 99 era ancora la Coppa Uefa. Ero al Parma ed era il tempo in cui noi dominavamo la Coppa Uefa come adesso lo fanno le spagnole. Non so perché nel tempo le italiane abbiano snobbato questa competizione, certo è faticosa. Ma vincerla dà una grande gioia e il Napoli di Ancelotti ha tutti i mezzi per poterla conquistare".

Nella lunga intervista, Fabio Cannavaro ha poi parlato anche della triste serata di Inter-Napoli: "Quello che è successo a San Siro è una pagina nera per il nostro calcio – ha concluso – La gara andava interrotta senza se e senza ma. Ancelotti ha perfettamente ragione. Ci si ferma e arrivederci. Quanti insulti razzisti ho ricevuto in carriera? Forse persino più io che il mio amico Thuram. Ma, sbagliando probabilmente, li ho sempre considerati degli sfottò, un modo della tifoseria avversaria per dimostrare il timore nei tuoi confronti. Però è chiaro che chiamare terrone un calciatore o fare buu a uno di colore è razzismo punto e basta".