Situazione curiosa in FA Cup. Il match del terzo turno della prestigiosa coppa nazionale inglese tra Burnley e Barnsley ha regalato un siparietto che inevitabilmente ha fatto il giro del mondo. Protagonista ancora una volta il Var che nella prossima stagione sarà introdotto ufficialmente in Premier League. Mentre l'attaccante dei padroni di casa Vydra stava prendendo la rincorsa per calciare un rigore, il direttore di gara tra lo stupore di giocatori e tifosi ha fermato tutto dopo consultazione (tardiva) con i colleghi della Var Room. Risultato? Fuorigioco e niente penalty.

FA Cup, Vydra del Burnley fermato dal Var mentre prende la rincorsa per un calcio di rigore

Sul punteggio di 0-0 ecco l'episodio che avrebbe potuto rompere l'equilibrio nella sfida tra Burnley e Barnsley di FA Cup. Calcio di rigore per i padroni di casa e occasione d'oro per il vantaggio. Il centravanti ceco, ex Udinese, Vydra, non solo si porta sul dischetto ma inizia anche la rincorsa per calciare dagli 11 metri. Ecco però la sorpresa: mentre la punta si prepara a calciare, arriva il fischio dell'arbitro che ferma tutto. Su chiamata del Var, il direttore di gara annulla il calcio di rigore, per una segnalazione di fuorigioco nell'azione che ha portato all'assegnazione del penalty. Incredulo Vydra ma anche compagni, avversari e tifosi.

Perché Vydra è stato fermato durante la rincorsa e la reazione del Burnley alla chiamata del Var

Una situazione che ha confermato come il Var sia ancora in una fase di utilizzo sperimentale in Inghilterra. La causa del ritardo nella segnalazione è legata al fatto che nessuno aveva segnalato in tempo sia all'arbitro che al pubblico (attraverso i maxi-schermi) che era in corso un silent-check. Il Burnley nel finale del primo tempo ha commentato il tutto in maniera ironica sul proprio profilo Twitter con il post: "Burnley 0, Barnsley 0, VAR 1". Per fortuna dei padroni di casa, è arrivata comunque la vittoria e per uno scherzo del destino proprio su calcio di rigore. Decisivo quello segnato, questa volta senza interruzione da Wood (subentrato a Vydra) al 92′