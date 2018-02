Sono bastati 30 minuti al Chelsea per avere ragione dell'Hull City e qualificarsi ai quarti di finale della FA Cup: i Blues grazie ad un a doppietta di Willian e alle reti di Pedro e Giroud sono riusciti a sbarazzarsi dei ragazzi di Nigel Adkins già nella prima frazione e nei secondi 45′ hanno amministrato al meglio soffrendo su qualche palla da fermo e con un Caballero superstar che ha parato un rigore a Meyler nella fase finale.

Antonio Conte può essere soddisfatto soprattutto per com hanno approcciato alla gara i nuovi arrivi dal mercato di gennaio, ovvero Emerson Palmieri e Olivier Giroud, che hanno confezionato il terzo goal per la squadra londinese.

Due volte Willian e Pedro: gara chiusa al 32′

Willian ha realizzato una doppietta nel giro di poco più di mezz'ora che, inframmezzata dalla rete di Pedro, ha chiuso subito la contesa: il brasiliano prima ha sbloccato la gara con un grandissimo tiro di sinistro dal limite che si è infilato sotto l'incrocio dei pali opposto mentre al 32′ con il destro ha mandato la palla a baciare il palo e insaccarsi. La seconda realizzazione dei Blues è arrivata grazia Pedro che ha sfruttato un assist di Fabregas e ha freddato Marshall.

La prima volta di Giroud a Stamford Bridge coi Blues.

Sul finire della prima frazione è arrivata la prima rete con la maglia del Chelsea per Olivier Giroud: su assist di Emerson Palmieri la punta francese ex Arsenal ha insaccato da pochi passi servendo il poker al pubblico dello Stamford Bridge.

Vardy qualifica il Leicester: battuto lo Sheffield Utd.

Nell'altra gara della serata è arrivata la qualificazione anche per il Leicester di Claude Puel grazie alla rete di Jamie Vardy con un magnifico colpo di testa su cross dalla destra del "figliol prodigo" Mahrez.