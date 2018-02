Il caso è chiuso. Anche se qualche strascico di sicuro resterà. Riyad Mahrez, dopo una settimana di sciopero, è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Il giocatore, che era stato un grande obiettivo di mercato della Roma la scorsa estate, era ed è rimasto molto deluso dal Leicester che ha detto di no per tre volte al Manchester City, che lo voleva acquistare sul finire del mercato di gennaio.

Il no del Leicester al Manchester City per Mahrez

Mahrez anche quest’anno ha confermato le sue grandi qualità. L’algerino negli ultimi giorni di mercato è diventato il sogno di mercato del Manchester City, che ha perso Sané e Gabriel Jesus, che a lungo saranno fuori. Guardiola aveva bisogno di un altro giocatore in avanti e ai suoi dirigenti ha chiesto l’algerino. Il Leicester ha detto di no per tre volte alla squadra che comanda in Premier, che era arrivata fino a 65 milioni di euro per Mahrez (la Roma ne propose 30). Ma il Leicester, che vuole tornare a giocare le coppe, non ha voluto cedere il giocatore che così è rimasto, anche se con scarsa voglia.

Mahrez si allena, ma salterà la sfida con il City

Il fantasista algerino per qualche giorno ha sognato di giocare nuovamente la Champions, di vincere la Premier e di giocare in una delle squadre più forti del mondo. La delusione tutto sommato era anche comprensibile, Mahrez però è passato rapidamente dalla parte del torto. Perché l’algerino per ben sei giorni non si è allenato. I tabloid hanno anche parlato di depressione per lui. Tutte le voci e le polemiche sono state spazzate via con il ritorno del giocatore agli ordini di Puel, che comunque non dovrebbe essere convocato per il prossimo match di campionato che, ironia della sorte, è proprio con il Manchester City. Mahrez tornerà a giocare contro lo Sheffield negli ottavi di finale di FA Cup.