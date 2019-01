Ezequiel Matías Schelotto torna al Chievo. Nelle ultime notizie di calciomercato c'è il ritorno dell'esterno italo-argentino nel club gialloblu, in cui ha già militato nella stagione 2014-2015. La società del presidente Campedelli ha ufficializzato l'operazione attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito e divulgato anche attraverso i social. Schelotto torna in Italia con la formula del prestito secco dagli inglesi del Brighton & Hove Albion

La notizia di calciomercato era già nell'aria da diversi giorni, ma solo nelle ultime ore è diventata ufficiale. Ezequiel Schelotto è un nuovo giocatore del Chievo. I gialloblu, che al momento occupano l'ultimo posto della classifica di Serie A, hanno formalizzato l'ingaggio dell'esterno nato a Buenos Aires, ma naturalizzato italiano. Si tratta di un matrimonio bis, quello tra Schelotto e il Chievo, visto che ha già indossato la casacca clivense nel 2014-2015

Schelotto-Chievo, i dettagli dell'operazione di mercato

Questa la nota del club sulla chiusura dell'operazione per il ritorno di Schelotto, con la spiegazione della formula dell'affare: "L'.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dal Brighton & Hove Albion Football Club in prestito fino al 30/06/2019, le prestazioni sportive del centrocampista argentino Ezequiel Matìas Schelotto". #BienvenidodevueltaGalgo!, questo l'hashtag utilizzato dal Chievo per dare il bentornato al calciatore soprannominato appunto El Galgo, ovvero il "Levriero".

La carriera del Galgo Ezequiel Schelotto

Nuova esperienza italiana dunque per l’esterno nato in Argentina e naturalizzato italiano per via del suo bisnonno originario di Cogoleto. Tante le esperienze in Italia, con Cesena, Catania, Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma e Chievo. In gialloblù ha collezionato 29 presenze e contribuisce alla salvezza del club. Poi il passaggio allo Sporting Lisbona e al Brighton, fino al ritorno in Italia. Nel suo curriculum anche una presenza con la Nazionale azzurra, 5′ nell'amichevole disputata a Berna contro l'Inghilterra