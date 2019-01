Ricordate Ezequiel Schelotto? Bene, dalla prossima settimana scenderà in campo in Serie A. Il ritorno in Italia è arrivato grazie al Chievo Verona che ne sta chiudendo ufficialmente la trattativa. Dopo le visite mediche, infatti, si provvederà a deporre in Lega Calcio il contratto per l'esterno che vestirà nuovamente la maglia dei Mussi Volanti.

Negli ultimi anni Schelotto ha girato quasi senza meta e senza grande fortuna: si è diviso tra Sporting CP e Brighton, ma ora, grazie al mercato di gennaio e al Chievo è pronto a far ritorno in Italia. Giocherà la seconda parte della stagione nella società veneta, al momento relegata in fondo alla classifica complice anche una penalizzazione di tre punti. La formula è quella oramai consolidata del prestito: in base alle prestazioni (e alla posizione di fine anno del club) si deciderà per il futuro.

Dal Chievo al Chievo

Quasi quattro anni dopo, in queste ore, Ezequiel Schelotto torna in Italia e lo fa trasferendosi al Chievo, che fu proprio l'ultima squadra in cui l'esterno aveva giocato in Serie A. Nel nostro campionato era arrivato giovanissimo, vestendo la maglia del Cesena, passando poi per il Catania, e per l'ottima avventura all'Atalanta. Senza scordare l'occasione Inter, con tanto di gol nel derby di Milano, che fu però di brevissima durata e risale al 2013 quando vestì il nerazzurro solamente per sei mesi (di semi anonimato a parte la rete contro il Milan).

Visite mediche ok

L'esito delle visite mediche è stato positivo ed Ezequiel Schelotto è praticamente ritornato al Chievo in prestito secco dal Brighton. I test effettuati in mattinata non hanno evidenziato alcun problema che potesse far saltare la trattativa: l’esterno destro arriva in prestito dal Brighton e ritorna così in Italia dopo gli ultimi tre anni e mezzo vissuti all’estero tra Sporting Lisbona e gli inglesi.