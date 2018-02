Patrice Evra è diventato ufficialmente un giocatore del West Ham e forse già nel prossimo fine settimana potrebbe tornare a giocare in Premier League. Il contratto è di soli cinque mesi per il francese che con gli ‘Hammers’ cercherà di riscattarsi dopo il calcione rifilato al tifoso del Marsiglia lo scorso 2 novembre, prima di un match di Europa League, e che gli è costato una lunga squalifica da tutte le competizioni Uefa e ha provocato il suo licenziamento dal club francese.

Il ritorno in Premier di Evra

Evra dunque cerca il rilancio alla soglia dei trentasette anni e cercherà di farlo in un campionato che conosce benissimo. Perché l’ex juventino per il Manchester United è stato un pilastro e con i Red Devils ha vinto cinque volte la Premier League, agli ordini di Sir Alex Ferguson ha conquistato anche una Champions League, un Mondiale per Club e tanti altri trofei. La carriera del francese è stata stellare, anche con la Juventus ha vinto tanto (due Scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana) e ha giocato una finale di Champions. Con la nazionale francese ha disputato la finale di Euro 2016.

Il calcione al tifoso e il licenziamento del Marsiglia

Tornato al Marsiglia a gennaio dello scorso anno Evra sembrava intenzionato a chiudere la carriera in Ligue 1 aiutando l’unico club francese che ha vinto la Champions a ritornare in alto, ma non ci è riuscito a causa di quel momento di follia che gli è costato carissimo. Il Marsiglia, ora secondo in classifica, lo ha licenziato. Evra felicissimo si è presentato al West Ham e adesso spera di tornare a essere decisivo come in passato e cercherà di aiutare la squadra di Moyes, che lotta per la salvezza