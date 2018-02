Non c'è tempo da perdere per le squadre impegnate in Europa League. Una settimana dopo le sfide d'andata, ecco i match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che andranno in scena nella giornata di giovedì 22 febbraio (eccezion fatta per CSKA Mosca-Stella Rossa, in campo con 24 ore d'anticipo). Occhi puntati sulle 4 portacolori italiane, che in 3 casi su 4 dovranno riscattare le sconfitte rimediate 7 giorni fa. Se per il Milan dovrebbe infatti essere tutto facile a San Siro dopo il 3-0 in casa del Ludogorets, non potranno commettere passi falsi Lazio e Atalanta, sconfitte rispettivamente 1-0 e 3-2 sul campo di Steaua e Borussia Dortmund. Avrà bisogno invece di una vera e propria impresa in terra tedesca, il Napoli dopo il 3-1 interno incassato dal Lipsia al San Paolo.

RB Lipsia-Napoli, azzurri a caccia dell'impresa.

Dopo l'1-3 del San Paolo, il Napoli dovrà vincere con 3 gol di scarto, oppure anche con 2 di scarto segnandone però almeno 4. Fischio d'inizio alle ore 19 alla Red Bull Arena, con il match che sarà trasmesso in esclusiva su Sky, visibile solo per gli abbonati, e in streaming grazie all'app SkyGo. Il principale dubbio di Sarri era quello relativo alle condizioni alla caviglia di Mertens, che sarà comunque convocato anche se dovrebbe partire dalla panchina. In avanti infatti spazio al trio atipico Ounas, Callejon e Insigne con Rog, Diawara e Zielinski a supporto. Saranno Maggio e Mario Rui a correre sulle corsie con Tonelli e Koulibaly al centro. Migliore formazione possibile per i tedeschi che vogliono assolutamente accedere agli ottavi e insistono sul tandem Poulsen e Werner, decisivi al San Paolo.

Le probabili formazioni.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl, Keita, Bruma; Poulsen, Werner.



Gulacsi; Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl, Keita, Bruma; Poulsen, Werner. NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui; Rog, Diawara, Zielinski; Ounas, Callejon, Insigne.

Lazio-Steaua, Inzaghi si affida ai titolari per ribaltare il risultato.

Lazio-Steaua si giocherà giovedì 22 febbraio alle ore 19, con diretta esclusiva in tv su Sky (in streaming grazie all'app SkyGo). I capitolini dovranno vincere con 2 gol di scarto per qualificarsi agli ottavi. Dopo la brutta prestazione dell'andata, mister Inzaghi non vuole correre rischi e a tal proposito si affida ad una squadra molto simile a quella titolare. Ci saranno quasi tutti i big, ovvero De Vrij in difesa, con Radu e Wallace ai suoi fianchi, Milinkovic-Savic in mediana a far coppia con Leiva, e Luis Alberto a sostenere il bomber Immobile. Sulle corsie spazio a Basta e Lukaku. Assente per squalifica Felipe

Le probabili formazioni.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile.



Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. STEAUA BUCAREST (4-2-3-1): Vlad; Benzar, Planic, Gaman, Momcilovic; Pintilii, Filip; Man, Budescu, Tanase; Gnohere.

Atalanta-Borussia Dortmund, spettacolo assicurato all'Atleti azzurri d'Italia.

Dopo il pirotecnico 3-2 del match dell'andata, l'Atalanta ospita all'Atleti Azzurri d'Italia i tedeschi in un confronto che si preannuncia altrettanto divertente. Discorso qualificazione apertissimo, con i nerazzurri che avranno bisogno di vincere con almeno un gol di scarto (senza però subire più di 3 gol). Appuntamento alle 21.05 con diretta anche in questo caso in esclusiva televisiva su Sky. Gasperini non cambia e insiste sul 3-4-1-2, affidandosi ai suoi uomini di maggior tecnica. In avanti infatti Cristante dovrebbe supportare Ilicic e Gomez con Petagna out. Centrocampo con Hateboer e Spinazzola ai fianchi di Freuler e De Roon che dovranno garantire copertura al trio Toloi, Caldara e Masiello. Questi ultimi avranno il compito di contrastare lo scatenato Batshuayi, supportato a sua volta da Pulisic, Reus e Schurrle.

Le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez.



Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez. BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Castro, Dahoud; Pulisic, Reus, Schurrle; Batshuayi.

Milan-Ludogorets, qualificazione ipotecata per i rossoneri.

Discorso qualificazione in scioltezza per il Milan dopo il 3-0 rifilato in trasferta al Ludogorets. A San Siro (fischio d'inizio alle 21.05 con diretta in tv in chiaro su Tv8 e su Sky in esclusiva per gli abbonati), Gattuso potrà affidarsi al turnover per cercare di far riposare i suoi in vista degli impegni con Roma e Inter. Panchina per Bonucci con Zapata e Romagnoli coppia centrale. In mediana chance a Locatelli con Biglia e Montolivo, mentre il tridente offensivo sarà formato da André Silva, Borini e Cutrone.

Le probabili formazioni.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Locatelli; Borini, André Silva, Cutrone.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Renan; Cicinho, Moti, Plastun, Sasha; Anicet, Dyakov; Misidjan, Marcelinho, Lukoki; Swierczok.