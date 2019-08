Dopo il 3-0 ottenuto la scorsa settimana davanti al pubblico amico di Alessandria, il Torino torna in campo nel secondo turno preliminare di Europa League. I granata giocheranno oggi il match di ritorno in casa del Debrecen, con Mazzarri che non vuole cali di concentrazione da parte dei suoi. Dove sarà trasmessa in tv Debrecen-Torino? Brutte notizie per gli appassionati che non potranno seguire il match su Sky, essendo saltata la copertura televisiva. C'è comunque un'alternativa per assistere al match in streaming senza abbonamenti.

Debrecen-Torino, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming

Debrecen-Torino si giocherà questa sera, con fischio d'inizio alle ore 18. Dopo il 3-0 in favore dei granata all'andata, il match dovrebbe essere una formalità per la formazione di Mazzarri che dovrà comunque tenere altissima la concentrazione per evitare passi falsi. La partita valida per il ritorno del secondo turno preliminare di Europa League, inizialmente era in palinsesto sui canali di Sky Sport, in esclusiva per gli abbonati. Invece è saltata la copertura italiana e la gara non sarà quindi trasmessa sull'emittente satellitare che non è riuscita ad aggiudicarsi i diritti della stessa.

Debrecen-Torino in diretta streaming su M4 Sport

Ci sarà comunque un modo per tifosi e appassionati per assistere al confronto tra il Debrecen e il Torino. La partita di Europa League sarà trasmessa in streaming sul canale ungherese M4 Sport, che coprirà l'evento. Dunque il confronto sarà visibile sulle smart tv, ma anche sui dispositivi portatili e computer collegandosi al sito magiaro. Un'occasione per non perdersi il secondo impegno stagionale dei granata.

Le probabili formazioni di Debrecen-Torino

Pochi dubbi sulla formazione che Walter Mazzarri dovrebbe schierare in casa del Debrecen. Il Torino dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1 con terminale offensivo Belotti, e a sostegno il tandem formato da Berenguer e Baselli. Trio difensivo composto da Izzo, Nkoulou e Bremier, con Meité, Rincon in mediana, supportati sulle corsie da De Silvestri e Ansaldi pronti a fare la doppia fase.