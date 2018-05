L'ultima giornata della Serie A 2017/2018 ha emesso i suoi verdetti anche per quanto concerne la qualificazione all'Europa League. La vittoria dell'Inter nello spareggio Champions contro la Lazio, ha relegato i capitolini alla seconda competizione continentale. Come accaduto nella stagione appena archiviata la squadra di Inzaghi giocherà in Europa League come il Milan, mentre l'Atalanta, inizierà il suo percorso dal secondo turno di preliminari.

Milan, Lazio e le altre squadre qualificate alla fase a gironi di Europa League

Lazio e Milan rispettivamente 4a e 5a forza del campionato di Serie A 2017/2018 sono già qualificate per la fase a gironi della prossima Europa League. Al momento si conoscono i nomi di 15 delle 17 formazioni che accederanno di diritto al torneo e che si contenderanno il titolo senza passare dai preliminare. La lista d'accesso si basa sul ranking UEFA coefficienti club/paese al termine della stagione 2016/17. Queste le formazioni già qualificate:

ESP : Villarreal, Real Betis

: Villarreal, Real Betis GER : Leverkusen, Eintracht

: Leverkusen, Eintracht ENG : Chelsea, Arsenal

: Chelsea, Arsenal ITA : Lazio, AC Milan

: Lazio, AC Milan FRA: Marseille, Rennes

Marseille, Rennes RUS : Krasnodar

: Krasnodar POR : Aves

: Aves UKR : Vorskla

: Vorskla BEL : Anderlecht

: Anderlecht TUR: Akhisar

L'Atalanta giocherà i preliminari della prossima Europa League

Oltre alle 10 squadre che entreranno alla fase a gironi di Europa League direttamente dalla UEFA Champions League (sei squadre eliminate nel percorso Piazzate (terzo turno di qualificazione e spareggi) e quattro eliminate nel percorso Campioni (spareggi)), a completare il quadro ci saranno le compagini provenienti dalle qualificazioni preliminari. Tra queste rientra l'Atalanta che inizierà la sua avventura in piena estate dal secondo turno di qualificazioni.

Quando giocherà l'Atalanta in Europa League

La squadra di Gian Piero Gasperini conoscerà il nome della sua prima avversaria in Europa League il prossimo 19 giugno quando a Nyon andrà in scena il sorteggio del primo e del secondo turno di qualificazione. I nerazzurri scenderanno in campo per la gara d'andata il 26 luglio, con il ritorno previsto per il 2 agosto. In caso di superamento del turno, appuntamento con il terzo turno di qualificazione il 9 e il 16 agosto con la speranza di strappare il pass per la fase a gironi.

Quando giocheranno Milan e Lazio in Europa League

Milan e Lazio conosceranno le rispettive 3 squadre che affronteranno nel girone di Europa League in occasione del sorteggio del 31 agosto in programma a Montecarlo. Per quanto riguarda le gare dei match che si disputeranno come sempre tutte di giovedì appuntamento al 20 settembre, 4 ottobre, 25 ottobre, 8 novembre, 29 novembre e 13 dicembre. Nel 2019 poi appuntamento con la fase ad eliminazione diretta, dove tutt'Italia spera di poter contare su 3 squadre.

Le date dell'Europa League 2018/2019

Giugno

12 giugno: sorteggio turno preliminare, Nyon

19 giugno: sorteggio primo e secondo turno di qualificazione, Nyon

28 giugno: turno preliminare, andata

Luglio

5 luglio: turno preliminare, ritorno

12 luglio: primo turno di qualificazione, andata

19 luglio: primo turno di qualificazione, ritorno

23 luglio: sorteggio terzo turno di qualificazione, Nyon

26 luglio: secondo turno di qualificazione, andata

Agosto

2 agosto: secondo turno di qualificazione, ritorno

6 agosto: sorteggio spareggi, Nyon

9 agosto: terzo turno di qualificazione, andata

16 agosto: terzo turno di qualificazione, ritorno

23 agosto: spareggi, andata

30 agosto: spareggi, ritorno

31 agosto: sorteggio fase a gironi, Montecarlo

Settembre

20 settembre: fase a gironi, prima giornata

Ottobre

4 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

25 ottobre: fase a gironi, terza giornata

Novembre

8 novembre: fase a gironi, quarta giornata

29 novembre: fase a gironi, quinta giornata

Dicembre

13 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

17 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon

Febbraio

14 febbraio: sedicesimi di finale, andata

21 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

22 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon

Marzo

7 marzo: ottavi di finale, andata

14 marzo: ottavi di finale, ritorno

15 marzo: sorteggio quarti di finale, Nyon

Aprile

11 aprile: quarti di finale, andata

18 aprile: quarti di finale, ritorno

19 aprile: sorteggio semifinali, Nyon

Maggio

2 maggio: semifinali, andata

9 maggio: semifinali, ritorno

29 maggio: finale – Stadio Olimpico, Baku