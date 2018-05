Archiviato il campionato di Serie A 2017/2018, è stato definito il quadro della squadre che parteciperanno alla Champions League 2018/2019. L'Italia potrà tornare a contare su 4 rappresentanti direttamente nella fase a gironi, senza passare dai preliminari. Si tratta di Juventus, Napoli, Roma e Inter con i nerazzurri che, grazie al successo nel vero e proprio spareggio con la Lazio, hanno guadagnato l'ultimo posto disponibile, relegando i biancocelesti all'Europa League. Aspettando la finale Real-Liverpool, prende forma la Champions League 2018/2019: definite per grandi linee anche le fasce del sorteggio del prossimo trofeo continentale in programma il 30 agosto, dopo la conclusione di tutti i preliminari.

Juventus in prima fascia, Napoli in seconda

In quali fasce saranno inserite le italiane? E' questa la domanda che molti tifosi si stanno ponendo nelle ultime settimane. La Juventus campione d'Italia sarà testa di serie come nelle ultime edizioni e dunque sarà inserita in prima fascia, con la possibilità di evitare dunque di finire con una delle altre big vincitrici dei top 5 campionati d'Europa. Seconda fascia per il Napoli, che occupando il 16° posto nel ranking sfrutterà l'assenza di club che l'avrebbero spinto nella terza urna come il Siviglia e l'Arsenal. Gli azzurri dunque dovranno vedersela con uno dei top club in prima fascia (sperano magari nell'abbinamento con la Lokomotiv Mosca), però potranno evitare anche quadre insidiose come United, Tottenham, Borussia e Shakhtar.

Inter in quarta fascia. Il caso della Roma

Anche l'Inter qualificatasi all'ultima curva è già sicura della quarta fascia. I nerazzurri saranno inseriti nella 4a e ultima urna e rischiano dunque un sorteggio durissimo, con il rischio di veri e propri gironi di ferro. La Roma al momento si ritroverebbe in terza fascia, ma le cose potrebbero cambiare. Se il Real vincesse la Champions, e una tra Basilea e Benfica fosse eliminata ai preliminari, oppure se il Liverpool vincesse la Champions e sia Benfica che Basilea fossero eliminate ai preliminari, allora i giallorossi sarebbero promossi in seconda fascia e potrebbero sperare in un sorteggio migliore.

Le quattro fasce dei sorteggi della Champions League 2018/2019

Prima fascia – Real Madrid / Liverpool (chi vincerà la Champions); Atletico Madrid (vincitore Europa League); Barcellona; Bayern Monaco; Manchester City; Paris Saint-Germain; Juventus; Lokomotiv Mosca

Seconda fascia – Real Madrid (se perde la finale di Champions); Borussia Dortmund; Porto; Manchester United; Shakhtar Donetsk; Benfica (preliminari); Napoli; Basilea (preliminari); Tottenham

Terza fascia – Roma; Schalke 04; Liverpool (in prima fascia se vince la finale di Champions); Lione; Monaco; Salisburgo (preliminari); CSKA Mosca; Ludogorets (preliminari)

Quarta fascia – Psv (preliminari); Valencia; Viktoria Plzen; Celtic; Brugge; Galatasaray; Inter; Hoffenheim

Quando ci sarà il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018/2019

In attesa dunque della finale di Kiev tra Real e Liverpool, che permetterà di definire nel migliore dei modi la griglia di partenza della prossima Champions e le fasce, è già stata resa nota la data dei sorteggi della fase a gironi della nuova edizione del torneo continentale. Archiviati i preliminari, Juve, Napoli, Roma e Inter conosceranno le loro avversarie il 30 agosto, quando nel quartier generale dell'Uefa andrà in scena il sorteggio dei gironi della Champions League.

Le date delle partite della Champions League 2018/2019

Quando scenderanno in campo Juventus, Napoli, Roma, Inter e le altre squadre che saranno impegnate nella fase a gironi della prossima Champions League? In attesa della definizione della griglia completa delle squadre partecipanti e delle fasce, sono già note le date delle partite, che si disputeranno da settembre, fino a dicembre 2018. Con il 2019 che si aprirà con le gare ad eliminazione direttaQueste le date delle 6 giornate della fase a gironi: