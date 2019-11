Sono diventate 16 le squadre qualificate per Euro 2020. Stasera si sono aggiunte la Germania, l'Olanda, l'Austria e la Croazia. Altre quattro nazionali festeggeranno tra domenica e martedì, mentre gli ultimi quattro posti saranno assegnati a marzo quando si giocheranno i playoff.

Germania, Croazia, Olanda e Austria

Il pareggio tra Irlanda del Nord e Olanda ha regalato la qualificazione agli olandesi, che possono essere ancora raggiunti dagli irlandesi ma sono messi meglio nei confronti diretti. Nel raggruppamento al comando c'è la Germania, che ha vinto 4-0 con la Bielorussia, bel gol di Kroos. La Croazia in rimonta ha piegato la Slovacchia, a segno Vlaisc e Perisic, al 25° gol con la nazionale. L'Austria ha superato 2-1 la Macedonia del Nord e ha ottenuto la seconda qualificazione consecutiva.

Italia, Belgio, Francia e le altre qualificate a Euro 2020

Il Belgio e l'Italia hanno sempre vinto. Percorso netto: 9 partite e 9 vittorie, i ‘Diavoli Rossi' hanno segnato più gol, oggi quattro li hanno realizzati in Russia. Mancini ha battuto un altro record, con le dieci vittorie consecutive. A Euro 2020 anche la Francia campione del mondo, la Spagna, l'Inghilterra, l'Ucraina, la Turchia, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Finlandia, la Svezia e la Russia.

Portogallo a caccia della qualificazione

Il Portogallo di CR7 se batterà il Lussemburgo otterrà il pass per Euro 2020, la Serbia spera in un passo falso. Galles, Ungheria e Slovacchia si giocano l'altro posto del Gruppo della Croazia. Gallesi e ungheresi si scontrano e devono vincere, altrimenti ce la fa Hamsik. Danimarca e Svizzera dovrebbero qualificarsi matematicamente lunedì.

I playoff di Euro 2020

Il meccanismo dei playoff è complicatissimo. Non contano le classifiche di queste qualificazioni, ma si basa tutto sulla Nations League e ogni lega di questa nuova manifestazione avrà quattro squadre in lizza per un posto, tra queste certe la Scozia, la Norvegia e il Kosovo.